Την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου επέκρινε σήμερα ο Έλον Μασκ για την «ταχέως αυξανόμενη διάβρωση της Βρετανίας» κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης που οργάνωσε στο Λονδίνο ο ακροδεξιός ακτιβιστής Τόμι Ρόμπινσον.

Μιλώντας μέσω βιντεοκλήσης σε διαδηλωτές, ο ιδρυτής της Tesla δήλωσε: «Νομίζω ότι υπάρχει κάτι όμορφο στο να είσαι Βρετανός και αυτό που βλέπω να συμβαίνει εδώ είναι μια καταστροφή της Βρετανίας, αρχικά μια αργή διάβρωση αλλά ταχέως αυξανόμενη διάβρωση της Βρετανίας με μαζική ανεξέλεγκτη μετανάστευση.

«Είναι απίστευτο ότι η κυβέρνηση απέτυχε στο καθήκον της να προστατεύει τους πολίτες της, το οποίο αποτελεί θεμελιώδες καθήκον της κυβέρνησης», συνέχισε.

Ο αμφιλεγόμενος δισεκατομμυριούχος ισχυρίστηκε επίσης ότι «υπάρχει αυτός ο πραγματικός κίνδυνος βιασμού και δολοφονίας και καταστροφής της χώρας και διάλυσης ολόκληρου του τρόπου ζωής».

«Αν δεν δεχόσασταν μαζική επίθεση, τότε οι άνθρωποι θα μπορούσαν να ασχοληθούν με τις δουλειές τους και να ζήσουν τη ζωή τους, αλλά δυστυχώς, αν η μάχη έρθει σε εσάς, δεν έχετε άλλη επιλογή», δήλωσε ο Μασκ.

Ο Μασκ ισχυρίστηκε επίσης ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο απαιτείται «διάλυση του Κοινοβουλίου» και «αλλαγή κυβέρνησης».

«Πιστεύω πραγματικά ότι πρέπει να υπάρξει αλλαγή κυβέρνησης στη Βρετανία. Δεν γίνεται – δεν έχουμε άλλα τέσσερα χρόνια, ή όποτε γίνουν οι επόμενες εκλογές, είναι πολύ μακριά», είπε

«Κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει διάλυση του Κοινοβουλίου και να διεξαχθεί νέα ψηφοφορία», τόνισε μεταξύ άλλων ο Μασκ.

Νωρίτερα φέτος, ο δισεκατομμυριούχος υποστήριξε το δεξιό κόμμα AfD της Γερμανίας στην τελευταία του συγκέντρωση, λέγοντας στους συμμετέχοντες ότι υπάρχει υπερβολική «ενοχή» για τις «αμαρτίες» των «προπαππούδων» τους.

Τα σχόλια του δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας έγιναν καθώς η πορεία «Unite The Kingdom», που διοργανώθηκε από τον ακροδεξιό ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον, συναντήθηκε στην οδό Stamford κοντά στη γέφυρα Waterloo του Λονδίνου πριν κατευθυνθεί σύμφωνα με τη Daily Mail προς το νότιο άκρο του Whitehall.

Μια αντιδιαμαρτυρία που διοργανώθηκε από την ομάδα Stand Up To Racism (SUTR) σχηματίστηκε στο άλλο άκρο του Whitehall με 5.000 συμμετέχοντες, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.