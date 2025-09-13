Μεγάλος σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στην ανατολική ακτή της ρωσικής χερσονήσου Καμτσάτκα το Σάββατο, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS) εκτίμησε το μέγεθος του σεισμού στα 7,4 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος 39,5 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Reuters.

Από την πλευρά του, το Κέντρο Προειδοποίησης του υπουργείου Φυσικών Πόρων της Κίνας εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι.

The Tsunami Warning Center of the Chinese Ministry of Natural Resources issued a tsunami information alert at 10:37 am on September 13, 2025: At 10:37 am Beijing time on September 13, 2025, a 7.1-magnitude earthquake struck the offshore area east of the Kamchatka Peninsula

Θυμίζεται ότι στις 30 Ιουλίου η συγκεκριμένη περιοχή είχε πληγεί ξανά από έναν τρομακτικό σεισμό μεγέθους 8,8 Ρίχτερ. Ήταν ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί στην περιοχή εδώ και σχεδόν 73 χρόνια. Είχε προκαλέσει τσουνάμι στη Ρωσία και την Ιαπωνία, καθώς και έκτακτες προειδοποιήσεις προς τους πολίτες σχεδόν όλων των χωρών που βρέχονται από τον Ειρηνικό Ωκεανό.