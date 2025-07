Προειδοποιήσεις για τσουνάμι εκδόθηκαν από τις αρχές των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας και της Ρωσίας μετά από σεισμό μεγέθους 8,7 Ρίχτερ στον θαλάσσιο χώρο κοντά στις ρωσικές ακτές της χερσονήσου Καμτσάτκα σήμερα περίπου στις 02:35 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με αναθεωρημένη εκτίμηση του αμερικανικού γεωλογικού ινστιτούτου USGS.

Κατά τα δεδομένα του ινστιτούτου, ο σεισμός έγινε σε βάθος 19,3 χιλιομέτρων περίπου 136 χιλιόμετρα από την πόλη Πετροπαβλόφσκ Καμτσάτσκι, την πρωτεύουσα της περιφέρειας Καμτσάτκα.

Ήδη τσουνάμι ύψους 3 ως 4 μέτρων καταγράφτηκε σε τομείς της περιφέρειας, ανέφερε το παράρτημα του ρωσικού υπουργείου Αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

🚨 BREAKING: Devastating tsunami waves crash into Russia's Kamchatka Peninsula after a series of powerful earthquakes! 😱 The Pacific Tsunami Warning Center initially sounded the alarm, but the threat has now passed. 🌊 Stay tuned for updates on this unfolding disaster. #Tsunami… pic.twitter.com/UyEQoClP45 — VIRTUE.NEWS (@virtuemediacorp) July 30, 2025

Οι ιαπωνικές αρχές προειδοποίησαν πως επαπειλείται τσουνάμι ύψους τουλάχιστον ενός μέτρου στις ακτές των νήσων του αρχιπελάγους που έφτασε την ακτή της Χοκάιντο λίγο πριν τις 5:00 το πρωί, καλώντας τους πολίτες να αποφύγουν κάθε έξοδο στη θάλασσα και να μην απομακρυνθούν από τις ακτές «ως την άρση του συναγερμού».

A powerful magnitude 8.7 earthquake struck near Russia’s Kamchatka Peninsula, triggering tsunami alerts across the Pacific.



Tsunami warnings are now active for both Japan and Hawaii.



Japan’s Pacific coast, including Hokkaido, is under evacuation orders.



Hawaii is bracing for… pic.twitter.com/D3lILwSXhA — One America News (@OANN) July 30, 2025

First tsunami waves beginning to break along the coast of Hokkaido, Japan. #earthquake pic.twitter.com/kNy9amXGnL — Scott (@RandomHeroWX) July 30, 2025

Το δίκτυο NHK μετέδωσε ότι τα κύματα είχαν ύψος περίπου 30 εκατοστά, παρασύροντας ορισμένες κατασκευές από τα θεμέλιά τους καθώς τα νερά εισχώρησαν προς το εσωτερικό της ξηράς.

Τσουνάμι ίσως πλήξει τις ακτές της Ρωσίας και της Ιαπωνίας «εντός των τριών προσεχών ωρών», ανέφερε το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι, αναφερόμενο σε ενδεχόμενο τα σεισμογενή θαλάσσια κύματα να φθάσουν μέχρι την Αλάσκα και το αμερικανικό νησί Γκουάμ, καθώς και στη Χαβάη, όπου αναμένεται να φθάνουν από τα 30 εκατοστά ως ακόμη και τα 3 μέτρα.

Την 20ή Ιουλίου σεισμός 7,4 βαθμών, που ακολουθήθηκε από πολλούς μετασεισμούς, καταγράφτηκε στην ίδια περιοχή. Δεν αναφέρθηκαν μεγάλες ζημιές.

Στο υπέδαφος της χερσονήσου Καμτσάτκα τέμνονται οι τεκτονικές πλάκες του Ειρηνικού και της βόρειας Αμερικής, που σημαίνει ότι η περιοχή αυτή έχει από τις υψηλότερες σεισμικότητες στον πλανήτη.

Η ρωσική χερσόνησος, που χωρίζει τη θάλασσα του Άχοτσκ από τον Ειρηνικό Ωκεανό, είναι από τις περιοχές «που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στους σεισμούς στον κόσμο», όπως το θέτει το USGS.

Οι πρώτοι τραυματισμοί

Αναφέρθηκαν τραυματισμοί στη χερσόνησο Καμτσάτκα, μεταξύ των οποίων ένας άνδρας που τραυματίστηκε πέφτοντας από παράθυρο λόγω πανικού, καθώς και μια γυναίκα σε περιφερειακό αεροδρόμιο. Ωστόσο, κανείς από τους τραυματίες δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS, επικαλούμενο τον υπουργό Υγείας της περιοχής, Αλέγκ Μέλνικοφ. Η ενημέρωση έγινε λίγες ώρες μετά τον ισχυρό σεισμό στον θαλάσσιο χώρο κοντά στην Καμτσάτκα, ο οποίος σύμφωνα με τους ρώσους σεισμολόγους είχε μέγεθος 8,5 Ρίχτερ και σύμφωνα με το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο USGS 8,7 Ρίχτερ.

