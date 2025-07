Ισχυρός σεισμός μεγέθους 8,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης κοντά στην Καμτσάτκα της Ρωσίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αμερικανικού Γεωλογικού Ινστιτούτου (USGS).

Η αρχική εκτίμηση του Ινστιτούτου ήταν τα 8 Ριχτέρ και πριν λίγο αναθεωρήθηκε προς τα πάνω.

Η προειδοποίηση για τσουνάμι εκδόθηκε για νησιά του Ειρηνικού, τη Ρωσία, την Ιαπωνία και την Αλάσκα σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).

Notable quake, preliminary info: M 8.0 – 136 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia https://t.co/pecsU8xcSy

Ο σεισμός ήταν επιφανειακός και αρκετά ισχυρός με εστιακό βάθος 19,3 χιλιομέτρων ώστε να προκαλέσει κύματα ή και τσουνάμι, ανέφερε το Ινστιτούτο.

Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε ότι αναμένεται τσουνάμι ύψους περίπου 1 μέτρου να φτάσει στο Χοκάιντο, στα βόρεια, γύρω στις 10:00 το πρωί τοπική ώρα, ενώ κύματα θα πλήξουν αργότερα μέσα στην ημέρα τμήματα της ανατολικής Χονσού και της Κιουσού, στα νότια.

Οι πολίτες καλούνται να μείνουν μακριά από την ακτή και τα στόμια των ποταμών και να μην πλησιάζουν για να παρατηρήσουν τα κύματα.

Υπάρχει απειλή τσουνάμι για τα νησιά Βόρειες Μαριάνες — Γκουάμ, Ρότα, Τίνιαν και Σαϊπάν.

Ένα νηπιαγωγείο υπέστη ζημιές από τον σεισμό ανοιχτά της Καμτσάτκα, όπως δήλωσε ο περιφερειάρχης, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

BREAKING: New video shows damage after 8.0-magnitude earthquake hits off Russia's Kamchatka region – PTWC pic.twitter.com/FOA5COaB43