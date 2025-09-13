Στο γήπεδο των New York Yankees, στο παιχνίδι με τους Detroit Tigers εμφανίστηκε πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή τη συμπλήρωση 24 ετών από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, προκαλώντας ανάμεικτες αντιδράσεις – χειροκροτήματα αλλά και αποδοκιμασίες.

Πριν και μετά την πρώτη ρίψη ακούστηκαν αρκετές φορές ιαχές «U-S-A», ενώ ο Τραμπ έγινε ξανά δεκτός με χειροκροτήματα αλλά και γιουχαΐσματα όταν προβλήθηκε στη μεγάλη οθόνη κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, αλλά και αργότερα στη διάρκεια της εκτέλεσης του «God Bless America» στην έβδομη περίοδο του αγώνα μπέιζμπολ.

Σε κάποια στιγμή, μια ομάδα φιλάθλων ξεκίνησε σύνθημα με το όνομά του. Ο Τραμπ καθόταν στη σουίτα του προέδρου των Yankees, Ράντι Λεβίν, πίσω από προστατευτικά γυάλινα πάνελ, δίπλα στον ίδιο και στον ιδιοκτήτη της ομάδας Χαλ Στάινμπρενερ.

Το YES Network μετέδωσε την είσοδό του στο κοινό, στη διάρκεια διακοπής του δεύτερου inning, με την ανακοίνωση να γίνεται από το μικρόφωνο του γηπέδου.

Οι Yankees επικράτησαν με 9-3, μπροστά σε 40.608 θεατές.

President Donald Trump with Yankees team president Randy Levine and owner Hal Steinbrenner. pic.twitter.com/hJ2scYJiJ4 — Brendan Kuty 🧟‍♂️ (@BrendanKutyNJ) September 11, 2025

Πριν από τον αγώνα, ο Τραμπ επισκέφθηκε τα αποδυτήρια και χαιρέτησε τους παίκτες. «Θα νικήσετε, θα πάτε μέχρι τέλους και θα μπείτε στα πλέι-οφ», τους είπε, σε σκηνή που μεταδόθηκε από το Fox. Ο προπονητής χαρακτήρισε την επίσκεψη «σημαντική», ενώ ο σταρ της ομάδας Άαρον Τζατζ πρόσθεσε: «Δεν είχα ξανασυναντήσει εν ενεργεία πρόεδρο. Ανεξάρτητα από τις πολιτικές πεποιθήσεις, ειδικά σήμερα, 9/11, είναι μέρα που μας θυμίζει τη δύναμη και την αντοχή της Νέας Υόρκης σε μια από τις σκοτεινότερες στιγμές της ιστορίας».

Πάντως, αλγεινή εντύπωση έκανε η εικόνα του Τραμπ να τραγουδάει κουνώντας τα χέρια, στους ρυθμούς του τραγουδιού YMCA των Village People που συνόδευσε όλη την προεκλογική εκστρατεία του, λίγα 24ωρα μετά τη δολοφονία του υποστηρικτή του, Τσάρλι Κερκ, ο οποίος είχε συνεισφέρει τα μέγιστα στην εκλογή του σε αρκετές πολιτείες, ενώ είχε αυξημένη επιρροή στις νεαρές ηλικίες.

Ο γνωστός συντηρητικός ακτιβιστής δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, όταν πυροβολήθηκε ενώ μιλούσε σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα Βάλεϊ, στην πόλη Όρεμ. Η σφαίρα προήλθε από ταράτσα γειτονικού κτιρίου, την ώρα που χιλιάδες φοιτητές και πολίτες είχαν συγκεντρωθεί για να τον ακούσουν, μετατρέποντας μια πολιτική εκδήλωση σε σκηνή τραγωδίας.

Ο δράστης ταυτοποιήθηκε ως ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, κάτοικος της Γιούτα, ο οποίος συνελήφθη από τις αρχές λίγο μετά την επίθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, χρησιμοποίησε ένα κυνηγετικό όπλο με διόπτρα, ενώ στο σημείο βρέθηκαν κάλυκες με χαραγμένα πολιτικά και προσβλητικά μηνύματα. Ο Ρόμπινσον δεν είχε ποινικό παρελθόν, ωστόσο συγγενείς του ανέφεραν ότι το τελευταίο διάστημα είχε δείξει αυξημένη πολιτικοποίηση. Εναντίον του έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με πρόθεση, απόπειρα παρεμπόδισης της δικαιοσύνης και παράνομη οπλοκατοχή, με την κατηγορία του φόνου να μπορεί να διωχθεί ως κακούργημα που επισύρει ακόμη και τη θανατική ποινή.

Η δολοφονία του Κερκ έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως «πολιτική εκτέλεση», ενώ το γεγονός έχει προκαλέσει κλίμα οργής και ανησυχίας για την όξυνση της πολιτικής αντιπαράθεσης στις ΗΠΑ. Συντηρητικοί σχολιαστές και πολιτικοί κάνουν λόγο για μια επίθεση που αναδεικνύει το μίσος απέναντι σε δημόσιες προσωπικότητες, την ώρα που στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει ξεσπάσει μεγάλη συζήτηση για το πώς διακινείται το βίαιο περιεχόμενο και πώς διαχειρίζονται τέτοιου είδους περιστατικά οι πλατφόρμες.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ η υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί σύντομα στα δικαστήρια, με την κοινή γνώμη να παρακολουθεί στενά τόσο την απονομή δικαιοσύνης όσο και τις πολιτικές προεκτάσεις μιας δολοφονίας που έχει ήδη αφήσει βαθύ αποτύπωμα στο αμερικανικό πολιτικό σκηνικό.