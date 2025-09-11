Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 90 τραυματίστηκαν, μερικοί από τους οποίους σοβαρά, χθες, Τετάρτη, από την έκρηξη βυτιοφόρου που μετέφερε αέριο σε πυκνοκατοικημένη συνοικία της πόλης του Μεξικού, ανακοινώθηκε από τις δημοτικές αρχές.

Η έκρηξη, η οποία σημειώθηκε ενώ το όχημα κινούνταν κοντά σε γέφυρα της Ισταπαλάπα, μιας πολύ πυκνοκατοικημένης περιοχής στο ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας, προκάλεσε επίσης σημαντικές υλικές ζημιές.

«Δυστυχώς ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε τέσσερις», ανακοίνωσε μέσω του X η δήμαρχος της Πόλης του Μεξικού Κλάρα Μπρουγάδα, ανακοινώνοντας παράλληλα έναν απολογισμό 90 τραυματιών, οι 10 από τους οποίους μπόρεσαν στη συνέχεια να αναχωρήσουν από το νοσοκομείο.

Ορισμένοι από τους τραυματίες απομακρύνθηκαν με ελικόπτερο, ενώ εκατοντάδες διασώστες και στρατιωτικοί συμμετέχουν στην παροχή πρώτων βοηθειών.

Συγγενείς θυμάτων συγκεντρώθηκαν μπροστά από τα νοσοκομεία της πόλης προσπαθώντας να μάθουν νέα για τους ανθρώπους τους, μερικοί από τους οποίους φέρουν εγκαύματα σε σχεδόν όλο το σώμα τους.

«Να μας δώσουν πληροφορίες, διότι αυτό που συνέβη είναι πολύ σοβαρό», δήλωσε στους δημοσιογράφους ένας νεαρός που προσπαθούσε να μάθει νέα για τη μητέρα του σε ένα από τα νοσοκομεία της περιοχής.

Μπροστά στα ιατρικά κέντρα, περίοικοι δείχνουν την αλληλεγγύη τους προσφέροντας καφέ και ψωμί στις οικογένειες των θυμάτων, που είναι ηλικίας από ενός έως 60 ετών.

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντι Σέινμπαουμ εξέφρασε μέσω του X την αλληλεγγύη και την «υποστήριξή» της στους συγγενείς των θυμάτων.

Η εισαγγελία άρχισε έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το βυτιοφόρο, το οποίο μετέφερε 50.000 λίτρα αερίου, δεν είχε άδεια γι’ αυτού του είδους τις μεταφορές.

Σε εικόνες που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται η στιγμή της έκρηξης. Ήταν ισχυρή και προκάλεσε τεράστιες φλόγες που φαίνονταν από μακριά.

Στις εικόνες αυτές φαίνεται μια γυναίκα να κρατάει στα χέρια της ένα μωρό και να φέρει ορατά τραύματα στα χέρια και το πρόσωπό της. Φαίνονται επίσης δύο άνδρες με τα ρούχα τους να έχουν εν μέρει καεί.

Σε άλλο βίντεο δεκάδες άνθρωποι φαίνονται να φεύγουν τρομοκρατημένοι από τον τόπο του δυστυχήματος με τις φλόγες πίσω τους.

«Κάμερες ασφαλείας έδειξαν ανθρώπους να βγαίνουν από το όχημά τους με τα ρούχα τους να έχουν πιάσει φωτιά», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Πάμπλο Βάσκες, αξιωματούχος αρμόδιος για την ασφάλεια της πρωτεύουσας.

Το βυτιοφόρο «ανατράπηκε» πάνω στο οδόστρωμα, δήλωσε η δήμαρχος της Πόλης του Μεξικού Κλάρα Μπρουγάδα. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, σύμφωνα με εικόνες από τον τόπο του δυστυχήματος.

Είκοσι οκτώ οχήματα επλήγησαν από την έκρηξη και μερικά απ’ αυτά έχουν απανθρακωθεί.

Πηγή: ΑΠΕ