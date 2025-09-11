Δύο άνθρωποι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στο Λύκειο του Evergreen στο Κολοράντο με έναν νεκρό.

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Τζέφερσον, οι δύο από τους τραυματίες είναι μαθητές, ενώ ο τρίτος, που ήταν και ο δράστης, έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και υπέκυψε στα τραύματά του λίγο αργότερα στο νοσοκομείο.

Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

Πρόκειται για την 47η ένοπλη επίθεση σε εκπαιδευτικό ίδρυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στο έτος, 23 από αυτά τα περιστατικά συνέβησαν σε σχολεία και 24 σε κολέγια ή πανεπιστήμια.