Το υπουργείο Υγείας του Νεπάλ ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τετάρτης πως ο αριθμός των νεκρών από τις διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς που πραγματοποιήθηκαν αυτήν την εβδομάδα έφτασε τους 25.

Ανέφερε επίσης ότι άλλοι 633 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Στο μεταξύ, το αεροδρόμιο του Κατμαντού ξεκίνησε και πάλι τη λειτουργία του, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου, μία ημέρα μετά το κλείσιμό του λόγω των διαδηλώσεων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Γιατί εξεγέρθηκαν οι νέοι στο Νεπάλ

Η χειρότερη αναταραχή των τελευταίων δεκαετιών στη φτωχή χώρα των Ιμαλαΐων πυροδοτήθηκε από την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, αλλά ανακλήθηκε μετά τον θάνατο 19 ανθρώπων τη Δευτέρα, όταν η Αστυνομία έριξε δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες για να ελέγξει τα πλήθη.

Αρκετά κυβερνητικά κτίρια, από το Ανώτατο Δικαστήριο και το Κοινοβούλιο έως τις κατοικίες υπουργών, συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής κατοικίας του Όλι, πυρπολήθηκαν κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών της Τρίτης, με τις αναταραχές να υποχωρούν μόνο μετά την παραίτηση.

Οι περισσότεροι διαδηλωτές ήταν νέοι άνθρωποι που εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για αυτό που αποκαλούσαν αποτυχία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τη διαφθορά και να ενισχύσει τις οικονομικές ευκαιρίες.

Εδώ και χρόνια, η έλλειψη θέσεων εργασίας έχει οδηγήσει εκατομμύρια ανθρώπους να αναζητήσουν εργασία σε χώρες όπως η Μαλαισία και η Νότια Κορέα, κυρίως σε εργοτάξια, προκειμένου να στέλνουν χρήματα στην πατρίδα τους.

Σφηνωμένο μεταξύ Ινδίας και Κίνας, το Νεπάλ αντιμετωπίζει πολιτική και οικονομική αστάθεια από τότε που οι διαδηλώσεις οδήγησαν στην κατάργηση της μοναρχίας το 2008.

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας της Ινδίας συνεδρίασε επίσης αργά την Τρίτη για να συζητήσει την κατάσταση στη γειτονική χώρα. «Η σταθερότητα, η ειρήνη και η ευημερία του Νεπάλ είναι υψίστης σημασίας», δήλωσε αργότερα ο πρωθυπουργός, Ναρέντρα Μόντι, σε ανάρτησή του στο X. «Καλώ με ταπεινότητα όλους τους αδελφούς και τις αδελφές μου στο Νεπάλ να διατηρήσουν την ειρήνη και την τάξη».