Τις εβδομάδες πριν από τις βίαιες διαδηλώσεις της Τρίτης στο Νεπάλ, φωτογραφίες που φέρονται ότι αποτύπωναν την πολυτελή ζωή των παιδιών της πολιτικής ελίτ της χώρας διαδόθηκαν ευρέως στα κοινωνικά δίκτυα.

Συνοδεύονταν από το hashtag #nepokids, δηλώνοντας τους νέους που ωφελήθηκαν από τις οικογενειακές τους διασυνδέσεις, και καταδικάστηκαν από πολλούς Νεπαλέζους ως προκλητικές και εκτός πραγματικότητας, σε μια χώρα όπου ένας στους τέσσερις ζει κάτω από το εθνικό όριο φτώχειας.

Δεν είναι σαφές αν οι εικόνες ήταν πραγματικές ή κατασκευασμένες, ωστόσο έχουν μετατραπεί σε σύμβολο της διαφθοράς, η οποία –σύμφωνα με πολλούς Νεπαλέζους– έχει διευρύνει τις ανισότητες και βοήθησε να πλουτίσουν αξιωματούχοι και συγγενείς τους.

Η οργή αυτή αποτέλεσε έναν από τους βασικούς παράγοντες των διαδηλώσεων, που πυροδοτήθηκαν από την απαγόρευση στα social media αλλά τροφοδοτήθηκαν από χρόνια δυσαρέσκειας απέναντι στην εξουσία.

Τα #nepokids

Wake up Nepal !! Rise up Nepal !! #corruptkids #nepokids

Don't Stop exposing! Keep it up!! pic.twitter.com/gmMOPBV5SB — न B न (@Nabin62158820) September 7, 2025

Στο πλαίσιο της τάσης #nepokids στο Νεπάλ, χρήστες ανεβάζουν βίντεο και αναρτήσεις στο TikTok και στο X που φέρονται να δείχνουν τα παιδιά πολιτικών προσώπων σε πολυτελείς διακοπές, με ακριβά ρούχα και lifestyle, σε αντιπαράθεση με σκηνές από την καθημερινή πάλη των απλών Νεπαλέζων.

Ανάμεσα στις πιο πολυδιαδεδομένες εικόνες ήταν μια φωτογραφία που έδειχνε –υποτίθεται– τον γιο ενός υπουργού να ποζάρει δίπλα σε κουτιά Louis Vuitton και Cartier, στοιβαγμένα σε σχήμα χριστουγεννιάτικου δέντρου. Ένα άλλο βίντεο συνέδεε φωτογραφίες που ισχυριζόταν ο χρήστης ότι έδειχναν τον γιο ενός πρώην δικαστή να τρώει σε ακριβά εστιατόρια και να ποζάρει δίπλα σε αυτοκίνητο Mercedes, γράφουν οι New York Times.

As Nepal’s youth ignite a revolution against corruption India’s majority stays hypnotized—serving a fascist decaying government nd busy making reels on hot figures..#Nepalprotest #nepokids pic.twitter.com/tP7L3BXk03 — BOKRAAAT (@Moscowdenver23) September 9, 2025

«Χιλιάδες τέτοια βίντεο γίνονται trend σε ολόκληρο το ψηφιακό οικοσύστημα του Νεπάλ», δήλωσε ο Ρακίμπ Ναΐκ, εκτελεστικός διευθυντής του Center for the Study of Organized Hate, μιας οργάνωσης με έδρα την Ουάσιγκτον που παρακολουθεί τον εξτρεμισμό και την παραπληροφόρηση στη Νότια Ασία.

In Nepal, a hashtag turned into a movement. #NepoKids started trending as young people began calling out the unfair privileges enjoyed by politicians’ children — flaunting Gucci, global degrees, and private jets, while ordinary Nepali youth face joblessness, inequality, and the… pic.twitter.com/ud4ueT7MYQ — India Today Global (@ITGGlobal) September 9, 2025

Η αντίθεση «ανάμεσα στα προνόμια της ελίτ και τις καθημερινές δυσκολίες άγγιξε βαθιά τη Gen Ζ και γρήγορα έγινε κεντρική αφήγηση του κινήματος», σημείωσε.

Η τάση «nepo kids» στο Νεπάλ –που χρησιμοποιεί συντομογραφία του όρου νεποτισμός– μοιάζει με τον όρο «nepo babies» που χρησιμοποιείται στη Δύση για να περιγράψει τα προνομιούχα παιδιά διασήμων και άλλων δημόσιων προσώπων.

Η διαφθορά στο επίκεντρο

What began as an online trend has now become the core of a national uprising. The hashtag #NepoKids exposed the lavish lifestyles of political elites' children, revealing a stark contrast to the struggles of ordinary Nepali youth facing unemployment and economic hardship.



This… pic.twitter.com/X6B5iQatpT — NewsX World (@NewsX) September 10, 2025

Σε πολλές αναρτήσεις, οι εικόνες των αποκαλούμενων «nepo kids» εναλλάσσονται με σκηνές που απεικονίζουν τις δυσκολίες που βιώνουν οι απλοί και φτωχοί Νεπαλέζοι, εκφράζοντας την ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση ότι ο πλούτος της πολιτικής τάξης συσσωρεύτηκε εις βάρος του λαού.

The lifestyle of politicians’ kids is directly linked to corruption in that country.



From luxury cars to designer clothes to endless vacations – every bit of it is paid for with taxpayers’ money.



Anger can wait, but when it comes, it hits hard – just like in Nepal. pic.twitter.com/brBEuU3eFf — Anuradha Tiwari (@talk2anuradha) September 9, 2025

Η Transparency International έχει κατατάξει το Νεπάλ ανάμεσα στις πιο διεφθαρμένες χώρες της Ασίας. Παρά τα συχνά σκάνδαλα –συνήθως με σύμπραξη εκλεγμένων πολιτικών και υποτίθεται ανεξάρτητων αξιωματούχων– ελάχιστες κατηγορίες κατέληξαν σε καταδίκες.

Για παράδειγμα, κοινοβουλευτική έρευνα αποκάλυψε υπεξαίρεση τουλάχιστον 71 εκατ. δολαρίων κατά την κατασκευή του διεθνούς αεροδρομίου στην πόλη Ποκάρα. Σε άλλη περίπτωση, Νεπαλέζοι ηγέτες κατηγορήθηκαν ότι εισέπρατταν χρήματα από νέους που ήθελαν να βρουν εργασία στις ΗΠΑ, εκμεταλλευόμενοι καθεστώς πρόσφυγα που είχε σχεδιαστεί για εθνοτικούς Νεπαλέζους που είχαν απελαθεί βίαια από το γειτονικό Μπουτάν.

Ιδιαίτερα οι νέοι εξοργίστηκαν βλέποντας λίγες οικογένειες της ελίτ να συσσωρεύουν τεράστιες περιουσίες για τα παιδιά τους, με πολλούς να ζητούν από το κράτος να ερευνήσει πώς αποκτήθηκαν.

Η βραχύβια απαγόρευση των social media από την κυβέρνηση εξαγρίωσε ακόμη περισσότερο τους διαδηλωτές, οι οποίοι την είδαν ως προσπάθεια φίμωσης της κριτικής απέναντι στις ανισότητες που εξακολουθούν να καταγγέλλουν.