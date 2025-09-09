Η λέξη χάος δεν μπορεί να περιγράψει όσα συμβαίνουν στο Νεπάλ, από τη στιγμή που βγήκαν οι νέοι στους δρόμους. Σε μια νέα έκρηξη οργής, διαδηλωτές λίντσαραν τον αντιπρόεδρο, τον οποίο γυμνό περιέφεραν στο δρόμο.

Σύμφωνα με βίντεο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου και διάφορα ασιατικά δημοσιεύματα, θύμα είναι ο 65χρονος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών Bishnu Paudel.

Οι πληροφορίες διαφέρουν για το πώς εντοπίστηκε (κάποιοι λένε ότι τον βρήκαν σπίτι του, άλλοι πως τον έπιασαν σε μια προσπάθεια να κρυφτεί), έγραψε το NDTV WORLD.

Με βάση τα βίντεο, οι διαδηλωτές περικύκλωσαν τον αντιπρόεδρο και ξεκίνησαν να τον κλωτσάνε, σαν να ανταλλάσουν πάσες αν έπαιζαν ποδόσφαιρο.

Finance minister of NEPAL got an unexpected kick from common people of Nepal. pic.twitter.com/NrcCf7Vxrl — non aesthetic things (@PicturesFoIder) September 9, 2025

Στη συνέχεια, τού φόρεσαν κουκούλα και τον κυνήγησαν γυμνό σε ποτάμι, με τον ίδιο να ουρλιάζει και τον κόσμο να γελάει.

🇳🇵 Nepal’s Finance Minister stripped of clothes and chased into a river by angry protesters pic.twitter.com/CUZKh0FtIS — Visegrád 24 (@visegrad24) September 9, 2025

Έπειτα, τον έπιασαν και περιέφεραν γυμνό στην πρωτεύουσα Κατμαντού, με την τύχη του να αγνοείται έκτοτε.