Στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, μια ομάδα στρατιωτικών πληροφοριοδοτών κατέθεσε υπό όρκο ότι έχουν δει UFO και ότι η αμερικανική κοινότητα πληροφοριών προσπάθησε να αποκρύψει τα περιστατικά. Τρεις βετεράνοι του Ναυτικού και της Αεροπορίας κατέθεσαν το πρωί της Τρίτης στο τρίτο κοινοβουλευτικό ακροατήριο για τα «μη αναγνωρισμένα ανώμαλα φαινόμενα» (UAPs), τον νέο όρο για τα UFO, από το 2023. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ο βουλευτής Έρικ Μπέρλισον από το Μιζούρι παρουσίασε σοκαριστικό, πρωτοφανές βίντεο ενός UFO που χτυπήθηκε από πύραυλο Hellfire που εκτοξεύτηκε από στρατιωτικό drone των ΗΠΑ στις 30 Οκτωβρίου 2024. Το ασπρόμαυρο βίντεο έδειξε τον πύραυλο ακριβείας κλάσης 100 λιβρών να αναπηδά από τη μυστηριώδη σφαίρα, η οποία συνέχισε να κινείται με τεράστια ταχύτητα ανοιχτά της Υεμένης.

Ο μάρτυρας Τζέφρι Νουτσέτελι, πρώην στρατιωτικός αστυνομικός της Αεροπορίας για 16 χρόνια, χαρακτήρισε το νέο βίντεο «εξαιρετικό στοιχείο» για την ύπαρξη UFO. Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, ο Νουτσέτελι και οι άλλοι μάρτυρες αποκάλυψαν ότι είχαν δει πολλούς τύπους παράξενων, ανεξήγητων οχημάτων ενώ βρίσκονταν σε υπηρεσία, περιλαμβανομένων γιγάντιων τριγώνων, φωτεινών κύβων μεγαλύτερων από ποδοσφαιρικό γήπεδο και οχημάτων σε σχήμα Tic-Tac πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό. Δύο από τους βετεράνους ισχυρίστηκαν επίσης ότι η αμερικανική κυβέρνηση προσπάθησε να κρατήσει τα περιστατικά μυστικά, απειλώντας μάρτυρες να μείνουν σιωπηλοί και θέτοντας στη μαύρη λίστα τουλάχιστον έναν από αυτούς.

Ο Ντάιλαν Μπόρλαντ, πρώην ειδικός γεωχωρικής νοημοσύνης της Αεροπορίας, δήλωσε στην αρχική του τοποθέτηση ότι πολλές κυβερνητικές υπηρεσίες τον απέτρεψαν από το να βρει εργασία, πλαστογράφησαν τα έγγραφά του και χειραγώγησαν την άδεια ασφαλείας του. Σύμφωνα με τον Μπόρλαντ, αυτό συνέβη αφού ανέφερε στις ανώτερες αρχές του ότι είχε δει ένα τρίγωνο μήκους 30 μέτρων να πετάει χαμηλά πάνω από τη βάση Λάνγκλεϊ της Αεροπορίας στη Βιρτζίνια το 2012. Το μεγάλο αντικείμενο παρεμπόδισε το τηλέφωνό του, δεν εξέπεμπε ήχο και ανέβηκε χιλιάδες πόδια σε δευτερόλεπτα, όπως περιέγραψε στα μέλη του Κογκρέσου. Ενώ συμμετείχε σε πρόγραμμα υψηλής ασφάλειας της κυβέρνησης, ο Μπόρλαντ ανέφερε ότι άλλοι αξιωματούχοι πληροφοριών είχαν επίσης αντιμετωπίσει αντίποινα μετά την αναφορά των δικών τους συναντήσεων με UFO. Επιπλέον, κατήγγειλε ότι η κοινότητα πληροφοριών των ΗΠΑ προέβαινε σε επιθέσεις phishing για να αξιολογήσει τι είχε αποκαλύψει στον Επιθεωρητή της Κοινότητας Πληροφοριών τον Νοέμβριο του 2024. Όταν ρωτήθηκε από τη βουλευτή της Νότιας Καρολίνας, Νάνσι Μας, αν φοβόταν για την ασφάλειά του, απάντησε ότι δεν πίστευε ότι κάποια κυβερνητική ομάδα προσπαθούσε να τον σκοτώσει, αλλά η φήμη του είχε υποστεί τέτοια ζημιά που ζει πλέον με επιδόματα ανεργίας.

Ο Τζέφρι Νουτσέτελι περιέγραψε επίσης πέντε ανεξήγητα περιστατικά που είχε παρατηρήσει στη βάση Βάντενμπεργκ της Καλιφόρνια μεταξύ 2003 και 2005. Μεταξύ αυτών ήταν η αναφορά ενός «φωτεινού κόκκινου τετραγώνου» να αιωρείται σιωπηλά πάνω από περιοχές πυραυλικής άμυνας και η παρατήρηση ενός γιγάντιου σκάφους σε σχήμα ορθογώνιου μήκους άνω των 100 μέτρων το ίδιο βράδυ του Οκτωβρίου 2003. Μία εβδομάδα αργότερα, κατέγραψε ότι οι περιπολίες της βάσης είδαν ένα παράξενο φως να κινείται προς τη Βάντενμπεργκ πάνω από τον ωκεανό. Όταν οι φρουροί ζήτησαν βοήθεια, το αντικείμενο κατέβηκε γρήγορα, αιωρήθηκε για λίγο και εξαφανίστηκε. Μετά από αυτό το περιστατικό, ο Νουτσέτελι ισχυρίστηκε ότι ένας μάρτυρας της συνάντησης δέχθηκε απειλές από τους ανωτέρους του να κρατήσει σιωπή. Σε ερώτηση της βουλευτού του Κολοράντο Λόρεν Μπόεμπερτ σχετικά με την κατάσταση των ερευνών για αυτές τις αναφορές, ο Νουτσέτελι δήλωσε ότι ο στρατός κατέστρεφε τακτικά όλα τα αρχεία της Αστυνομίας κάθε τρία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των αναφορών στη Βάντενμπεργκ, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη την επικοινωνία για επιβεβαίωση ατυχημάτων ή άλλων περιστατικών. Στην αρχική του τοποθέτηση, πρόσθεσε ότι αυτός και δύο άλλοι στρατιωτικοί αστυνομικοί είχαν δει μια σφαίρα με παλλόμενα φώτα να κινείται σαν πεταλούδα πάνω από το σπίτι του, ενώ ήταν εκτός υπηρεσίας.

Ο Αλεξάντρο Γουίγκινς, εν ενεργεία ανώτερος αξιωματικός του Ναυτικού, περιέγραψε μια παράξενη συνάντηση ενώ βρισκόταν στο USS Jackson ανοιχτά της Νότιας Καλιφόρνιας στις 15 Φεβρουαρίου 2023. Ο Γουίγκινς είδε ένα όχημα σε σχήμα Tic-Tac να εμφανίζεται από τον Ειρηνικό και να ενώνεται με τρία άλλα Tic-Tac σε σχηματισμό πτήσης πάνω από το πλοίο. Όλα τα Tic-Tac εκτοξεύτηκαν ταυτόχρονα με απίστευτη ταχύτητα, χωρίς να δημιουργήσουν ηχητικό κρότο ή τις συνηθισμένες ιχνώσεις κινητήρα αεροσκάφους ή drone.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η πρόεδρος της ακρόασης, βουλευτής Άννα Πουλίνα Λούνα από τη Φλόριντα, δήλωσε στην αρχική της τοποθέτηση ότι ο πρώην επικεφαλής του γραφείου έρευνας UAP του Πενταγώνου (ARRO), δρ Σον Κερκπάτρικ, ήταν «καταγεγραμμένος ψεύτης» που υπονόμευε τις έρευνες για UFO. Αργότερα πρόσθεσε ότι θα ήταν πρόθυμη να εκδώσει κλήση για να καταθέσει ο Κερκπάτρικ σχετικά με την υποτιθέμενη κακή συμπεριφορά στο All-domain Anomaly Resolution Office. Στην ακρόαση κατέθεσαν επίσης ο Τζο Σπίλμπεργκερ, ανώτερος σύμβουλος πολιτικής στο Project On Government Oversight (POGO), ο οποίος τόνισε τον κρίσιμο ρόλο των πληροφοριοδοτών στην αποκάλυψη παρανομιών της κυβέρνησης, και ο Τζορτζ Κναπ, κύριος ερευνητής του KLAS-TV στο Λας Βέγκας, ο οποίος ανέδειξε δεκαετίες αναζήτησης του φαινομένου UAP μέσω κυβερνητικών εγγράφων και μαρτυριών, καταγράφοντας ύποπτη συμπεριφορά γύρω από τις επίσημες αφηγήσεις της κυβέρνησης. Ο Κναπ ανέφερε ότι οι Αμερικανοί ενημερώνονταν για δεκαετίες ότι δεν υπήρχε καμία τεκμηρίωση για παράξενα οχήματα, αλλά αυτό άλλαξε με την εφαρμογή του νόμου Freedom of Information Act (FOIA) το 1966, γεγονός που οδήγησε στη δημοσίευση χιλιάδων σελίδων προηγουμένως απόρρητων εγγράφων, πολλά από τα οποία αφορούν αναφορές UAP παγκοσμίως.