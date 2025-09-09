Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, διαβεβαιώνοντάς τον ότι η Άγκυρα θα στηρίξει το εμιράτο με κάθε δυνατό τρόπο, μετά την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα εναντίον ηγετών της Χαμάς.

Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, ο Ερντογάν καταδίκασε την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την «κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας του Κατάρ», ενώ τόνισε πως το Ισραήλ επιδιώκει κλιμάκωση της σύγκρουσης, όξυνση της έντασης και αποσταθεροποίηση στην περιοχή.