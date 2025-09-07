Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα Κυριακή από τον Λευκό Οίκο πως είναι έτοιμος να προχωρήσει σε ένα δεύτερο κύμα κυρώσεων κατά της Ρωσίας σχετικά με τον συνεχιζόμενο πόλεμο με την Ουκρανία.

Θυμίζουμε ότι η πρωτοφανής σε μέγεθος επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία στην Ουκρανία τα ξημερώματα με εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους και τα ρωσικά χτυπήματα στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο βάζουν πλέον σε δεύτερη μοίρα τις όποιες διπλωματικές προσπάθειες είχαν ξεκινήσει από την πλευρά των ΗΠΑ για μια συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η συνοικία όπου βρίσκονται τα κυβερνητικά κτίρια στο Κίεβο είχε μείνει σχετικά αλώβητη από τα ρωσικά πλήγματα εναντίον της πρωτεύουσα αλλά όπως ανέφερε και η πρωθυπουργός Γιουλία Σβιριντένκο:

«Για πρώτη φορά, η στέγη και οι τελευταίοι όροφοι της έδρας της κυβέρνησης υπέστησαν ζημιές λόγω εχθρικής επίθεσης» είπε και συνέχισε:

«Δεν υπήρξαν θύματα εντός του κτιρίου αλλά ο κόσμος πρέπει να απαντήσει σε αυτήν την καταστροφή, όχι μόνο με λόγια αλλά με πράξεις. Πρέπει να εντείνουμε τις κυρώσεις, ιδίως στο ρωσικό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο», είπε η Ουκρανή πρωθυπουργός, ζητώντας επίσης «όπλα».

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε μετά τη ρωσική επίθεση ότι η Ουάσινγκτον είναι «έτοιμη» να εντείνει την πίεση στη Μόσχα και κάλεσε τους Ευρωπαίους να κάνουν το ίδιο.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζ.Ντ. Βανς είχε την Παρασκευή μια «πολύ παραγωγική» συνομιλία με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία μίλησε και με τον Μπέσεντ, «Συζητάμε το τι μπορούν οι ΕΕ και οι ΗΠΑ να κάνουν μαζί. Και είμαστε έτοιμοι να εντείνουμε την πίεση» είπε ο Μπέσεντ μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν μίλησε με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τα «επόμενα βήματα» που θα πρέπει να γίνουν ώστε να δοθεί «η κατάλληλη απάντηση» στη Μόσχα και να ενισχυθεί η ουκρανική άμυνα.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ εκτίμησε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν παίρνει στα σοβαρά την ειρήνη» και η φον ντερ Λάιεν είπε ότι «εμπαίζει τη διπλωματία».