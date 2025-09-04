Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου στο κέντρο του Λονδίνου, όταν διώροφο λεωφορείο ενεπλάκη σε σύγκρουση έξω από τον σταθμό του τρένου στη Victoria Street, στην περιοχή του Westminster, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετοί άνθρωποι εκ των οποίων και πεζών που διέρχονταν από το σημείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 08:00 το πρωί (τοπική ώρα), ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα, δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, καθώς και ελικόπτερο του ΕΚΑΒ, όπως μεταδίδει το skynews.

Ο δρόμος παραμένει κλειστός, με την αστυνομία να εκτρέπει την κυκλοφορία από την περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι, ωστόσο πολλοί τραυματίες, ανάμεσά τους και ο οδηγός του λεωφορείου, διακομίστηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομεία της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκαν και πεζοί, οι οποίοι επίσης μεταφέρθηκαν για νοσηλεία.

Bus crash nearby Victoria Station several people injured.. pic.twitter.com/Uz4M3ed7oj — London & UK Street News (@CrimeLdn) September 4, 2025

A bus has hit a number of pedestrians in Victoria, Central London.



Large cordon in place next to Victoria Palace Theatre, across from the train station.



Several people – pedestrians, passengers and driver – taken to hospital.



No arrests have been made.@LBC | @LBCNews pic.twitter.com/T3rTSco1qU — Fraser Knight (@Fraser_Knight) September 4, 2025

I’m told there was a loud bang as it happened around 8.20am, with the 24 bus appearing to hit a security bollard on a pedestrianised street next to the theatre.



Staff at a nearby gym say they ran out with a first aid kit and helped casualties who were “badly injured”. pic.twitter.com/30QrUcDs2p — Fraser Knight (@Fraser_Knight) September 4, 2025

«Οι άνθρωποι ούρλιαζαν, ήταν τρομακτικό»

«Το λεωφορείο ερχόταν από το Westminster. Μέσα βρίσκονταν περίπου 15 με 16 επιβάτες. Οι άνθρωποι ούρλιαζαν, ήταν τρομακτικό», δήλωσε ο 47χρονος Έμιτ Σούκερ, μάρτυρας που βρέθηκε στο σημείο τη στιγμή του περιστατικού.

Ένας ακόμη αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε: «Άκουσα έναν δυνατό θόρυβο. Βγήκα έξω και είδα μια γυναίκα πεσμένη στο έδαφος, με πολύ κόσμο γύρω της. Πολλοί άνθρωποι από το γυμναστήριο έτρεξαν να βοηθήσουν».

Λόγω διαρροής πετρελαίου κατά μήκος της οδού Allington Street, η αστυνομία απαγόρευσε το κάπνισμα στην περιοχή, φοβούμενη ενδεχόμενη έκρηξη.

Εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του Λονδίνου επιβεβαίωσε ότι κλήθηκαν στο σημείο στις 08:20 π.μ. για αναφορά τροχαίου: «Αποστείλαμε πληθώρα μονάδων, όπως ασθενοφόρα, έμπειρους διασώστες, παραϊατρικό προσωπικό σε όχημα άμεσης επέμβασης, υπεύθυνο ομάδας συμβάντων και το ελικόπτερο επειγόντων περιστατικών του Λονδίνου».

Η Ρόζι Τρου, υπεύθυνη λειτουργίας υπηρεσιών λεωφορείων του οργανισμού Transport for London (TfL), δήλωσε: «Οι σκέψεις μας είναι με τα άτομα που τραυματίστηκαν στο συμβάν στη Victoria Street.

Συνεργαζόμαστε με την αστυνομία και τον πάροχο, την Transport UK, για να διερευνήσουμε επειγόντως το περιστατικό».

«Πρόκειται για ένα σοκαριστικό γεγονός και έχουμε θέσει σε λειτουργία υπηρεσίες υποστήριξης για όσους επηρεάστηκαν».

Έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.