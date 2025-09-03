Περίπου έναν μήνα αφότου χάθηκαν τα ίχνη του, οι τουρκικές αρχές κατάφεραν να ανασύρουν τη σορό του 43χρονου επιχειρηματία Χαλίτ Γιουκάι.

Το πτώμα του βρέθηκε στις 25 Αυγούστου σε βάθος 68 μέτρων στα ανοιχτά της Ερντέκ, στην επαρχία Μπαλίκεσιρ.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν, εκτός από το πλοίο TCG Işın του τουρκικού Λιμενικού, και το TCG Alemdar όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημερώσης. Επειδή υπήρχε κίνδυνος αλλοίωσης της σορού, η διαδικασία έγινε με μεγάλη προσοχή και με χρήση ειδικών τεχνικών.

İş insanı Halit Yukay’ın cansız bedeni, 68 metre derinlikten tek parça halinde çıkarıldı.



📌 Yukay, 4 Ağustos’ta teknesiyle denize açıldıktan sonra kaybolmuştu. pic.twitter.com/dVF0CERXGn — Onedio (@onediocom) September 3, 2025

Αρχικά, το πλήρωμα του Πολεμικού Ναυτικού εντόπισε ξανά τη σορό με τη βοήθεια υποβρύχιου ρομπότ (ROV). Στη συνέχεια, ειδικά εκπαιδευμένοι δύτες κατέβηκαν στον βυθό με σύστημα ανύψωσης και ανέσυραν το σώμα του Γιουκάι από το σημείο όπου είχε βρεθεί.

SON DAKİKA SON DAKİKA SON DAKİKA #HalitYukay #SonDakika



HALİT YUKAY'IN SON GÖRÜNTÜSÜ: HALİT YUKAY'IN NAAŞI!



Türk denizcilik sektörünün tanınan ismi ve iş insanı Halit Yukay’ın cansız bedeni karaya çıkarıldı. 4 Ağustos’ta “Graywolf” isimli teknesiyle Yalova’dan Bozcaada’ya… https://t.co/irjrGCNwGe pic.twitter.com/cZDIxbVIiK — Haber Filesi (@haberfilesi) September 3, 2025

Στις 19:25 η σορός ανασύρθηκε στην επιφάνεια ακέραιη και μεταφέρθηκε από τα πληρώματα του TCG Alemdar στο λιμάνι της Μπαντίρμα.

Έτσι ολοκληρώθηκαν οι έρευνες που είχαν ξεκινήσει στις 4 Αυγούστου, μετά τον εντοπισμό του σκάφους του σε συντρίμμια, έπειτα από 19 ημέρες εντατικών προσπαθειών.

Ο 43χρονος επιχειρηματίας είχε ξεκινήσει το ταξίδι του από τη Γιάλοβα με κατεύθυνση την Τένεδο, όπου θα συναντούσε τη σύζυγο και το παιδί τους, πριν αναχωρήσουν όλοι μαζί για διακοπές σε ελληνικό νησί. Το σκάφος του βρέθηκε κατεστραμμένο στις 4 Αυγούστου στα ανοιχτά της Αρτάκης.