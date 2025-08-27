Σε άσχημη κατάσταση βρίσκεται σύμφωνα με τους γονείς της, η σύζυγος του 43χρονου Τούρκου επιχειρηματία Χαλίτ Γιουκάι, ο οποίος βρέθηκε νεκρός ενώ αγνοούταν για 19 ημέρες.

Ο Χαλίτ Γιουκάι, το σκάφος του οποίου είχε ξεκινήσει από τη Γιάλοβα, εντοπίστηκε κατεστραμμένο και μερικώς βυθισμένο καθώς είχε εμβολιστεί από μεγάλο πλοίο. Μιλώντας στο MEGA και το Live News, ο πατέρας της συζύγου του ανέφερε: «Δεν θέλω να τη ρωτάω ειδικά γι’ αυτό το θέμα αυτό, διότι είναι σαν να ξύνω πληγές. Γι’ αυτό ό,τι μαθαίνω από το διαδίκτυο και από τους φίλους. Είναι όπως καταλαβαίνετε σε άσχημη κατάσταση. Η κόρη μου έπαιρνε τηλέφωνο και ώρα που έπρεπε να είναι στο τηλέφωνο δεν ήταν και αυτό διήρκεσε ένα μερόνυχτο. Μετά πήρε το αεροπλάνο και πήγε εκεί οπότε έμαθε όλα τα καθέκαστα».

Από την πλευρά της, η μητέρα της γυναίκας σημειώνει: «Αγαπιόντουσαν πολύ. Και ήταν τώρα τελευταία τόσο χαρούμενος. Ήρθε με χαρά, τα παιδάκια ξετρελαμένα, για τα παιδάκια είμαστε σε εξοχή και ήταν πολύ ευχαριστημένα, τελοσπάντων αυτό ήταν η τύχη».