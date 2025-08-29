Σοκαριστικές είναι οι αποκαλύψεις για τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία Χαλίτ Γιουκάι στη θάλασσα του Μαρμαρά, καθώς υπήρχε η πιθανότητα ο άνθρωπος να σωθεί αντί να βρει τραγικό θάνατο.

Σύμφωνα με το Live News, τραγικά είναι και τα τελευταία του λόγια. Το δυστύχημα έγινε στις 17.09, όταν μιλούσε στο κινητό μέσω της εφαρμογής WhatsApp με τον φίλο του Κιβάντς Τατλιτούγ, γνωστό ηθοποιό της Τουρκίας, καθώς επρόκειτο να συναντηθούν σε λίγη ώρα.

«Όλα είναι υπό έλεγχο», είπε και τότε ακούστηκε ένας έντονος περίεργος ήχος σαν έκρηξη ή άνεμος, υποστήριξε ο φίλος του, με την επικοινωνία να διακόπτεται απότομα. Ο άνδρας θεώρησε πως έμεινε από μπαταρία το κινητό του φίλου του και μετά από λίγο κάλεσε ξανά.

Ωστόσο, δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση στις κλήσεις και τα μηνύματα, με το μυαλό του να πηγαίνει στο κακό.

«Λίγο πριν το δυστύχημα μιλούσαμε στο τηλέφωνο. Η κλήση έγινε στις 5.09μ.μ. μέσω WhatApp για 37 δευτερόλεπτα. Ακουγόταν πολύ χαλαρός. Μου είπε ότι όλα ήταν καλά και ότι ο καιρός δεν ήταν κακός. Μου είπε ότι πλησίαζε τον Μαρμαρά και σχεδίαζε να βρίσκεται στην Μποζτζάντα πριν νυχτώσει», δήλωσε ο Τατλιτούγ.

Μπορούσε να σωθεί ο Γιουκάι;

Το ρεπορτάζ της τουρκικής τηλεόρασης προχώρησε σε συγκλονιστικές αποκαλύψεις. Όπως ανέφερε, η θαλαμηγός του επιχειρηματία βυθίστηκε ή για την ακρίβεια κόπηκε στη μέση, όταν έπεσε πάνω της ένα εμπορικό πλοίο.

Το πλοίο έπεσε πάνω στη θαλαμηγό, επειδή το πλήρωμα εκείνη τη στιγμή έκανε μπάρμπεκιου και κανείς δεν ήταν πάνω στο κατάστρωμα.

«Είδα ένα σωσίβιο στη θάλασσα, αλλά δεν είπα κάτι. Νόμιζα ότι ο καπετάνιος θα ειδοποιούσε. Τελικά, κανείς δεν είπε τίποτα», δήλωσε ανώνυμα ένα μέλος του πληρώματος που συμμετείχε στο μπάρμπεκιου.