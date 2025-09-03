Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι ελπίζει οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις οποίες ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Σι Τζινπίνγκ και ο Κιμ Γιονγκ Ουν «συνωμοτούσαν» εναντίον του, να ήταν ειρωνικές.

Σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, είπε ότι οι ηγέτες της Ρωσίας, της Κίνας και της Βόρειας Κορέας σίγουρα δεν συνωμοτούσαν κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.

Η ανάρτηση του Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε στο Truth Social τη μεγαλοπρεπή στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στην Κίνα με την παρουσία του Ρώσου προέδρου και του ηγέτη της Βόρειας Κορέας.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ εκφράζει πρώτα τις ευχές του για την 80ή επέτειο της συνθηκολόγησης της Ιαπωνίας, γεγονός που έθεσε τέλος στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, και παράλληλα θέτει το ερώτημα αν ο Κινέζος πρόεδρος θα τιμήσει τους Αμερικανούς στρατιώτες που αγωνίστηκαν με θάρρος για την ελευθερία της Κίνας. Τέλος, στέλνει τους χαιρετισμούς του στον Πούτιν και τον Κιμ, σημειώνοντας ότι οι δύο ηγέτες συνωμοτούν κατά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

«Το μεγάλο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι αν ο Πρόεδρος Σι της Κίνας θα αναφέρει την τεράστια υποστήριξη και το «αίμα» που έδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στην Κίνα για να τη βοηθήσουν να εξασφαλίσει την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ της από έναν πολύ εχθρικό ξένο εισβολέα. Πολλοί Αμερικανοί πέθαναν στην προσπάθεια της Κίνας για νίκη και δόξα. Ελπίζω ότι δικαιωματικά θα τιμηθούν και θα τους θυμούνται για την ανδρεία και τη θυσία τους! Είθε ο Πρόεδρος Σι και ο υπέροχος λαός της Κίνας να έχουν μια μεγάλη και διαρκή ημέρα εορτασμού.

Παρακαλώ δώστε τους θερμότερους χαιρετισμούς μου στον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς συνωμοτούν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής».