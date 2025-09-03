Στο Πεκίνο βρέθηκε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, μαζί με την κόρη του, Κιμ Τζου Άε, για να παραστεί στη μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Κίνα.

Η παρέλαση του ηγέτη της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, για την 80ή επέτειο από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ήταν μεγαλειώδης και, εκτός από τον Κιμ, στους εορτασμούς παραβρέθηκε, μεταξύ άλλων, και ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Φωτογραφίες δείχνουν τον Κιμ να κατεβαίνει από το θωρακισμένο τρένο του στον σιδηροδρομικό σταθμό του Πεκίνου συνοδευόμενος από την κόρη του, η οποία, σύμφωνα με την υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας, είναι η επικρατέστερη διάδοχος του ηγέτη της Βόρειας Κορέας.

Το BBC αναφέρει πως οι λεπτομέρειες γι’ αυτήν είναι πολύ περιορισμένες, ενώ υπάρχουν αντικρουόμενες αναφορές σχετικά με την ηλικία της. Το 2023, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (NIS) της Νότιας Κορέας δήλωσε πως θεωρούσε ότι ήταν περίπου 10 ετών.

Πιστεύεται, πάντως, πως είναι το δεύτερο από τα τρία παιδιά του Κιμ Γιονγκ Ουν και της συζύγου του, Ρι Σολ-Τζου. Ωστόσο, ο ακριβής αριθμός και η σειρά γέννησης των παιδιών τους δεν έχει επιβεβαιωθεί. Η Τζου Άε είναι το μοναδικό από τα παιδιά που έχει εμφανιστεί δημόσια και του οποίου η ύπαρξη έχει επιβεβαιωθεί από την ηγεσία της χώρας.

Η πρώτη αναφορά στο πρόσωπο της Τζου Άε έγινε το 2013 από τον μπασκετμπολίστα Ντένις Ρόντμαν, που αποκάλυψε στην εφημερίδα The Guardian ότι «κρατούσε στην αγκαλιά του το μωρό, Τζου Άε», κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο μυστικό κράτος.

Σύμφωνα με το BBC, τον Νοέμβριο του 2022 η Τζου Άε έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση δίπλα στον πατέρα της κατά τη διάρκεια της εκτόξευσης ενός διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου (ICBM).

Μέχρι τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους, άρχισε να εμφανίζεται σε γραμματόσημα και να παρευρίσκεται σε δεξιώσεις κορυφαίων αξιωματούχων με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης να την περιγράφουν ως τη «σεβαστή» κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν.

Το BBC εξηγεί πως το επίθετο «σεβαστή» προορίζεται για τα πιο σημαντικά άτομα της Βόρειας Κορέας. Στην περίπτωση του πατέρα της, τα μέσα ενημέρωσης άρχισαν να αναφέρονται σε αυτόν ως «σεβαστός σύντροφος» μόνο αφού εδραιώθηκε η ιδιότητά του ως μελλοντικού ηγέτη.

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (NIS) της Νότιας Κορέας, που αναφέρει ότι το νεαρό κορίτσι απολαμβάνει την ιππασία, το σκι, την κολύμβηση και λαμβάνει κατ’ οίκον εκπαίδευση στην πρωτεύουσα Πιονγιάνγκ, τον Ιανουάριο του 2024 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Τζου Άε ήταν η «πιθανότερη» διάδοχος του Κιμ Γιονγκ Ουν.

Από τότε, αν και έχει εμφανιστεί δημοσίως στο πλευρό του πατέρα της σε πολλές περιπτώσεις, χθες ήταν η πρώτη φορά που εθεάθη εκτός Βόρειας Κορέας, τροφοδοτώντας περαιτέρω τις εικασίες ότι μπορεί να διαδεχτεί τον Κιμ.