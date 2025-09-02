Υπό αυξανόμενη πίεση λόγω υποθέσεων φερόμενης διαφθοράς που αγγίζουν τον στενό του κύκλο, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, εξαπέλυσε αιχμές κατά της δικαστικής εξουσίας, κατηγορώντας ορισμένους δικαστές ότι εμπλέκονται στην πολιτική.

«Υπάρχουν δικαστές που κάνουν πολιτική και πολιτικοί που αποπειρώνται να παίξουν τον ρόλο της δικαιοσύνης, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της ισπανικής κυβέρνησης σε σπάνια τηλεοπτική του συνέντευξη στο δημόσιο δίκτυο RTVE, απαντώντας σε ερωτήσεις για τις υποθέσεις που έχουν προκαλέσει πολιτικό «θόρυβο» στη χώρα.

Οι εξελίξεις αφορούν, μεταξύ άλλων, τη σύζυγο και τον μικρότερο αδελφό του Σάντσεθ, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε δικαστικές έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη, γεγονός που έχει ανοίξει νέο μέτωπο αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και μέρος της δικαστικής εξουσίας, με την αντιπολίτευση να ζητά εξηγήσεις και διαφάνεια.

«Ευτυχώς, είναι μειοψηφία, όμως υπάρχει και προκαλεί τρομερή ζημιά, τεράστια βλάβη στη δικαιοσύνη, στη δικαστική εξουσία», συνέχισε ο πρωθυπουργός του σοσιαλιστικού κόμματος.

«Ποτέ δεν θα πίστευα πως θα μπορούσε να γίνει αυτό σε κάποιον με πολιτικές ευθύνες, ειδικά όταν πρόκειται για ψευδείς καταγγελίες, για αποσπάσματα δημοσιευμάτων από οργανώσεις της άκρας δεξιάς, που παρουσιάζονται σε κάποια δικαστήρια για να ανοίγουν υποθέσεις, σε αυτές τις περιπτώσεις σε βάρος συγγενών μου, όπως ο αδελφός μου και η σύζυγός μου», πρόσθεσε ο Σάντσεθ.

Από τον Απρίλιο του 2024, η Μπεγόνια Σάντσεθ βρίσκεται αντιμέτωπη με υποψίες για διαφθορά και άσκηση αθέμιτης επιρροής έναντι ανταλλάγματος. Αφορούν την περίοδο που εργαζόταν στο πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης, όπου φέρεται να χρησιμοποίησε το αξίωμα του συζύγου της για να εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις το πρόγραμμα το οποίο διηύθυνε.

Εξάλλου ο μικρότερος αδελφός του Σάντσεθ αντιμετωπίζει επίσης από το 2024 έρευνα για κατάχρηση κεφαλαίων, άσκηση αθέμιτης επιρροής έναντι ανταλλάγματος και φορολογική απάτη.

Και στις δύο υποθέσεις, οι έρευνες άρχισαν έπειτα από προσφυγές οργανώσεων που παρουσιάζονται να πρόσκεινται στην άκρα δεξιά.

Και άλλα πρόσωπα του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος φέρονται να ενέχονται σε δικαστικές έρευνες, κάτι που έχει ωθήσει την αντιπολίτευση να ζητήσει επανειλημμένα την παραίτησή του.

Ο Σάντος Θερδάν, άλλοτε δεξί χέρι του πρωθυπουργού και υπ’ αρ. 3 στην ιεραρχία του κυβερνώντος κόμματος, τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση τον Ιούνιο, στο πλαίσιο έρευνας για δωροδοκίες σχετιζόμενες με δημόσιες συμβάσεις.

Στο επίκεντρο της ίδιας έρευνας βρίσκονται επίσης ο πρώην υπουργός Μεταφορών και δεξί χέρι του πρωθυπουργού, ο Χοσέ Λουίς Άβαλος, και στενός συνεργάτης του, ο Κόλντο Γκαρθία.

«Δεν έχω καμιά αντικειμενική πληροφορία που να υποδεικνύει πως θα μπορούσαν να έχουν διαπράξει υποτιθέμενες πράξεις διαφθοράς», αντέτεινε τη Δευτέρα ο επικεφαλής της κυβέρνησης, απορρίπτοντας τις καταγγελίες περί «συστημικής διαφθοράς» στο Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα της Ισπανίας (PSOE), του οποίου είναι Α΄ Γραμματέας.

