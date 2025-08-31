Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε σήμερα ένα πλήγμα του στρατού εναντίον του εκπροσώπου Τύπου της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, γνωστού με το όνομα Αμπού Ομπέιντα.

Σε δηλώσεις που έκανε ενώπιον του εβδομαδιαίου υπουργικού συμβουλίου, ο Νετανιάχου είπε, σύμφωνα με μία ανακοίνωση του γραφείου του: «Πραγματοποιήσαμε ένα πλήγμα εναντίον του εκπροσώπου Τύπου της Χαμάς (…) Αμπού Ομπέιντα. Ελπίζω πως δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας, όμως σημειώνω πως δεν υπάρχει κανείς από την πλευρά της Χαμάς προκειμένου να αποσαφηνίσει αυτό το ερώτημα».

בימים האחרונים החזרנו לישראל את גופותיהם של שני גיבורים, עידן שתיוי ואילן וייס ז״ל, שנחטפו לעזה. זהו חלק מהמחויבות שלנו להשיב את כל החטופים, החיים והחללים כאחד.



במקביל, תקפנו את דובר חמאס, אבו עוביידה, סמל ארגון הטרור הרצחני.



ובזירה נוספת, צה״ל הנחית מכה קטלנית על ממשלת הטרור… pic.twitter.com/aLaKQ3C0dG — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) August 31, 2025

«Στον πάτο της κόλασης»: Ο ΥΠΕΞ του Ισραήλ για τον θάνατο του εκπροσώπου της Χαμάς

Λίγη ώρα αργότερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς επιβεβαίωσε πως ο Ομπέιντα είναι νεκρός. «Ο εκπρόσωπος της τρομοκρατίας της Χαμάς, Αμπού Ομπέιντα, εξοντώθηκε στη Γάζα και πήγε να συναντήσει όλα τα αποτυχημένα μέλη του κακού άξονα από το Ιράν, τη Γάζα, τον Λίβανο και την Υεμένη στον πάτο της κόλασης. Συγχαρητήρια στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις και τη Σιν Μπετ για την άψογη εκτέλεση. Σύντομα, καθώς η εκστρατεία κατά της Γάζας εντείνεται, θα συναντήσει πολλούς ακόμη από τους συνεργούς του στο έγκλημα εκεί – δολοφόνους και βιαστές της Χαμάς» έγραψε σε ανάρτησή του.