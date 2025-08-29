Τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ υπέγραψαν νέα δήλωση που εκδόθηκε από την επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, καταδικάζοντας την επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο την Πέμπτη και επισημαίνοντας «την αλόγιστη φύση των ρωσικών επιθέσεων και την περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου».

Η ομάδα –που περιλαμβάνει όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ εκτός της Ουγγαρίας, η οποία συχνά αρνείται να στηρίξει δηλώσεις επικριτικές προς τη Ρωσία– τόνισε ότι «οι σκόπιμες επιθέσεις κατά αμάχων και μη στρατιωτικών στόχων αποτελούν εγκλήματα πολέμου» και προειδοποίησε ότι «όλοι οι διοικητές, δράστες και συνεργοί αυτών των σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου θα λογοδοτήσουν».

«Αυτά τα εγκλήματα ενισχύουν μόνο την αποφασιστικότητά μας και την πρόθεσή μας να στηρίξουμε την Ουκρανία και τον λαό της στην υπεράσπισή τους κατά της Ρωσίας και στην επιδίωξη μιας ολοκληρωμένης, δίκαιης και διαρκούς ειρήνης», αναφέρεται στη δήλωση, υποσχόμενη να «συνεχίσει και να αυξήσει» την υποστήριξη προς την Ουκρανία και να «επιταχύνει» την εφαρμογή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

«Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει τις δολοφονίες και να δείξει ειλικρινή βούληση για ειρήνη», αναφέρεται.