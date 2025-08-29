Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι οι συζητήσεις των εταίρων του Κιέβου σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θα πρέπει να αναβαθμιστούν «επειγόντως» σε επίπεδο ηγετών.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε αυτή τη δήλωση κατά τη διάρκεια ενημέρωσης με δημοσιογράφους στο Κίεβο, κατά την οποία είπε επίσης ότι θέλει οι σύμμαχοι να επικυρώσουν τυχόν τέτοιες εγγυήσεις μέσω των αντίστοιχων κοινοβουλίων τους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο Ζελένσκι ζητά προθεσμία μέχρι τη Δευτέρα για να συμφωνήσει η Ρωσία σε διμερή συνάντηση για το τέλος του πολέμου

Παράλληλα, ο Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της έχουν συμφωνήσει να περιμένουν μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου για να δείξει η Ρωσία ειλικρινή βούληση και ετοιμότητα να συμμετάσχει σε διμερή συνάντηση για το τέλος της εισβολής στην Ουκρανία, όπως έγραψε το πρακτορείο Reuters.

Επιπλέον, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι αναμένει απάντηση από τους εταίρους σε περίπτωση που η Ρωσία δεν κινηθεί έως αυτή την προθεσμία.

Ζελένσκι: Η συζήτηση για τις εγγυήσεις ασφάλειας χρειάζεται συμμετοχή ηγετών και κοινοβουλευτική κύρωση

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να συμμετάσχει στη συζήτηση για τις εγγυήσεις, αναφέρει το Reuters.

Πρόσθεσε ότι αναμένει να συνεχίσει τις συζητήσεις με Ευρωπαίους ηγέτες την επόμενη εβδομάδα.

«Χρειαζόμαστε η αρχιτεκτονική να είναι σαφής σε όλους», είπε. «Στη συνέχεια θέλουμε να συνδεθούμε με τον πρόεδρο Τραμπ σε μια συνάντηση… και να του πούμε πώς το βλέπουμε».