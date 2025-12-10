Η Coca-Cola Τρία Έψιλον ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης, επενδύοντας συστηματικά στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της και στην ανανέωση των προϊόντων της σε Ελλάδα και Κύπρο. Στο επίκεντρο της στρατηγικής της βρίσκονται οι νέες γεύσεις, οι εναλλακτικές συσκευασίες και η αξιοποίηση της τεχνολογίας, με στόχο να απαντήσει στις σύγχρονες τάσεις κατανάλωσης.

Επένδυση 350.000 ευρώ στο R&D Centre στην Ελλάδα

Τον προηγούμενο μήνα ο Όμιλος Coca-Cola HBC προχώρησε σε επένδυση 350.000 ευρώ στο Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης στην Ελλάδα, ενισχύοντας τον ρόλο του ως περιφερειακού κόμβου καινοτομίας για το 24/7 χαρτοφυλάκιο του Ομίλου. Το R&D Centre αναλαμβάνει την έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων σε κατηγορίες όπως χυμοί, νερό, γάλα και σνακ για brands που δραστηριοποιούνται σε Ελλάδα, Κύπρο, Σερβία, Ιρλανδία, Ιταλία και Αλβανία.

Για την ελληνική αγορά, το κέντρο έχει συμβάλει στον σχεδιασμό και την εξέλιξη εμβληματικών σημάτων της Coca-Cola Τρία Έψιλον, όπως Amita, Amita Motion, Frulite, Avra και Tsakiris Chips, ενώ θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη δημιουργία νέων προτάσεων και ανανεωμένων προϊόντων.

Η επένδυση περιλαμβάνει προηγμένο εξοπλισμό και σύγχρονες υποδομές που επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων λύσεων, από τον σχεδιασμό συνταγών μέχρι τη δοκιμή συσκευασιών.

«Επιταχυντής ανάπτυξης» για την εταιρεία

Όπως ανέφερε ο Svetoslav Atanasov, Γενικός Διευθυντής της Coca-Cola Τρία Έψιλον για Ελλάδα & Κύπρο, η νέα επένδυση λειτουργεί ως «ένας επιταχυντής ανάπτυξης, καθώς ενισχύει τη δυνατότητά μας να δημιουργούμε νέες ευκαιρίες σε ακόμα περισσότερες κατηγορίες, προς όφελος των πελατών μας».

Η τοποθέτηση αυτή αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη στρατηγική εξωστρέφειας και καινοτομίας, που επιδιώκει να προσφέρει μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων και εμπειριών στον καταναλωτή.

Η εικόνα της ελληνικής αγοράς: άνοδος στο ράφι, πίεση στην εστίαση

Κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής συνάντησης, ο κ. Atanasov περιέγραψε τη σημερινή εικόνα της αγοράς μη αλκοολούχων ποτών. Όπως είπε, το οργανωμένο λιανεμπόριο κινείται ανοδικά, όμως η κατανάλωση εκτός σπιτιού δείχνει σημάδια κόπωσης, καθώς η εστίαση παραμένει πιεσμένη.

Παρά τη δυναμική του τουρισμού, η αύξηση της επισκεψιμότητας δεν συνοδεύτηκε από ανάλογη αύξηση στην κατανάλωση. Ο ίδιος απέφυγε να κάνει εκτιμήσεις για το σύνολο του έτους, καθώς τα στοιχεία του τελευταίου τετραμήνου δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Νέες γεύσεις στο πλάνο της εταιρείας

Από την πλευρά του, ο Σταύρος Μουρελάτος, Γενικός Διευθυντής της Coca-Cola Hellas για Ελλάδα, Κύπρο & Μάλτα, χαρακτήρισε το 2025 «δύσκολη σεζόν» για το κανάλι HoReCa. Την ίδια στιγμή, το ράφι του οργανωμένου λιανεμπορίου κατέγραψε καθαρή άνοδο, λειτουργώντας εν μέρει αντισταθμιστικά.

Στο κομμάτι του χαρτοφυλακίου, ο κ. Μουρελάτος τόνισε ότι η εταιρεία προσανατολίζεται στην ανάπτυξη νέων γεύσεων και στην ενίσχυση υπαρχουσών κατηγοριών, με στόχο περισσότερες επιλογές για τον καταναλωτή και είσοδο νέων προϊόντων στην αγορά έως το καλοκαίρι του 2026.

Το επόμενο βήμα

Με την επένδυση στο R&D Centre και τον σχεδιασμό νέων προϊόντων, η Coca-Cola Τρία Έψιλον επιδιώκει να εδραιώσει ακόμη περισσότερο την παρουσία της στην ελληνική αγορά. Η εταιρεία αξιοποιεί την καινοτομία ως μοχλό ανάπτυξης, αλλά και ως απάντηση στις μεταβαλλόμενες ανάγκες κατανάλωσης, προετοιμάζοντας το επόμενο κύμα λανσαρισμάτων που θα διαμορφώσει το χαρτοφυλάκιο των επόμενων χρόνων.