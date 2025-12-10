Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να απαιτεί από όλους τους ξένους τουρίστες να υποβάλουν το ιστορικό των κοινωνικών τους δικτύων των τελευταίων πέντε ετών, προκειμένου να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη στο Federal Register.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ (Customs and Border Protection), η υποβολή αυτών των δεδομένων θα είναι υποχρεωτική για όλους τους νέους εισερχόμενους στη χώρα, ανεξαρτήτως του αν προέρχονται από χώρες που απαιτούν θεώρηση εισόδου (visa), σύμφωνα με το NBC.

Ανάμεσα στις χώρες που οι πολίτες τους δεν χρειάζονται θεώρηση για να επισκεφθούν τις ΗΠΑ περιλαμβάνονται το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία, γεγονός που σύμφωνα με την ανακοίνωση μπορεί να αποτελέσει πρόσθετο εμπόδιο για τους ταξιδιώτες. Οι Βρετανοί πολίτες και οι κάτοικοι άλλων χωρών που εξαιρούνται από την υποχρέωση θεώρησης μπορούν αυτή τη στιγμή να συμπληρώνουν το Electronic System for Travel Authorizations αντί για θεώρηση.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει αυξήσει τους περιορισμούς για την είσοδο στις ΗΠΑ και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διεξήγαγε προεκλογική εκστρατεία με έμφαση σε αυστηρά μέτρα για τα σύνορα και τη μετανάστευση.

Εκτός από τα ιστορικά κοινωνικών δικτύων, η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων σκοπεύει να προσθέσει και άλλα πεδία συλλογής δεδομένων, όπως διευθύνσεις email και αριθμούς τηλεφώνου που χρησιμοποιήθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια, καθώς και ονόματα και διευθύνσεις μελών της οικογένειας, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (Department of Homeland Security) δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Το κοινό των ΗΠΑ έχει προθεσμία 60 ημερών για να υποβάλει παρατηρήσεις σχετικά με την πρόταση, σύμφωνα με την ανακοίνωση στο Federal Register.

Την επόμενη χρονιά, οι ΗΠΑ θα φιλοξενήσουν το Μουντάλ, που αναμένεται να προσελκύσει φιλάθλους από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων επισκεπτών από το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες που δεν απαιτείται θεώρηση.

Τον Ιούνιο, το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι θα απαιτεί από άτομα που αιτούνται ορισμένους τύπους θεωρήσεων να κάνουν τα προφίλ τους στα κοινωνικά δίκτυα δημόσια. Η Electronic Frontier Foundation, οργανισμός υπεράσπισης των ψηφιακών δικαιωμάτων, χαρακτήρισε αυτή την κίνηση πρωτοφανή και δήλωσε ότι ο περιορισμός στις ΗΠΑ έχει στόχο την «παρακολούθηση και καταστολή της δραστηριότητας στα κοινωνικά δίκτυα ξένων φοιτητών».

Την προηγούμενη εβδομάδα, το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι θα επεκτείνει τον έλεγχο διαδικτυακής παρουσίας (online presence review) για να περιλαμβάνει τους αιτούντες βίζα H-1B και τα εξαρτώμενα μέλη τους.

Από την επάνοδο του Τραμπ στην Προεδρία τον Ιανουάριο, το υπουργείο Εξωτερικών επιδιώκει επίσης την ανάκληση θεωρήσεων για άτομα που βρίσκονται στις ΗΠΑ και έχουν διαδηλώσει κατά του πολέμου στη Γάζα.

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ακόμη σχέδια για αυστηρότερους περιορισμούς σε διάφορες μορφές νόμιμης μετανάστευσης, μετά την ταυτοποίηση Αφγανού υπηκόου ως υπόπτου για την επίθεση εναντίον δύο μελών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον τον προηγούμενο μήνα. Ο ύποπτος δήλωσε αθώος.