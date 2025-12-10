Ένα σημαντικό βήμα προς τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του κράτους πραγματοποιείται με την απόφαση του υφυπουργού Εσωτερικών, Βασίλη Σπανάκη, να τεθεί σε λειτουργία μια νέα πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα γίνεται η προέγκριση αιτημάτων για ληξιαρχικές πράξεις που αφορούν Έλληνες πολίτες και έχουν συντελεστεί στο εξωτερικό. Πρόκειται για μια υπηρεσία που δεν υπήρχε μέχρι σήμερα και αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά όσους χρειάζονται την καταχώριση γεγονότων όπως γεννήσεις, γάμοι ή θάνατοι που έχουν δηλωθεί σε άλλη χώρα.

Η διαδικασία μέχρι τώρα ήταν εξαιρετικά χρονοβόρα, καθώς οι πολίτες ήταν υποχρεωμένοι να συγκεντρώσουν όλα τα πρωτότυπα έγγραφα, να προσέλθουν στο Ειδικό Ληξιαρχείο, να περιμένουν να εξεταστεί ο φάκελός τους και πολλές φορές να επανέλθουν αν κάτι έλειπε ή χρειαζόταν διόρθωση. Με το νέο σύστημα, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ανεβάζουν ηλεκτρονικά αντίγραφα των απαραίτητων εγγράφων και να ενημερώνονται γρήγορα για το αν ο φάκελός τους είναι πλήρης ή αν χρειάζονται συμπληρώσεις. Το σημαντικό είναι ότι αυτή η εξέταση θα γίνεται πριν εμφανιστεί ο πολίτης στο Ληξιαρχείο, ώστε η φυσική παρουσία να απαιτείται μόνο στο τελικό στάδιο, όταν θα πρέπει να κατατεθούν τα πρωτότυπα.

Η νέα πλατφόρμα δεν θα αφορά μόνο τους πολίτες αλλά και τους δικηγόρους που αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση τέτοιων υποθέσεων για λογαριασμό των πελατών τους. Μέσα από την υπηρεσία θα μπορούν να υποβάλλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή και να βλέπουν ανά πάσα στιγμή σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αίτηση. Η δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας ενός αιτήματος σε πραγματικό χρόνο θεωρείται καθοριστική, καθώς εξαλείφει την αβεβαιότητα και μειώνει τις καθυστερήσεις που για χρόνια δημιουργούσαν μεγάλη ταλαιπωρία.

Για το προσωπικό του Ειδικού Ληξιαρχείου, το όφελος είναι επίσης σημαντικό. Με την ηλεκτρονική προέγκριση θα μπορούν να αξιολογούν τους φακέλους πιο γρήγορα και να επικοινωνούν άμεσα με τους πολίτες όταν λείπει κάποιο στοιχείο. Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος αναμονής μειώνεται ουσιαστικά, ενώ η τελική επίσκεψη των ενδιαφερομένων θα είναι πλέον σύντομη και ξεκάθαρη, καθώς όλα θα έχουν ελεγχθεί εκ των προτέρων.

Όπως σημειώνει ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης: «Η θέση σε λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας προέγκρισης αιτημάτων στο Τμήμα Ειδικού Ληξιαρχείου του Υπουργείου Εσωτερικών, ικανοποιεί ένα μακροχρόνιο αίτημα πολιτών και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, για ταχεία και ασφαλή καταχώριση των ληξιαρχικών τους γεγονότων. Για άλλη μια φορά, η σύγχρονη τεχνολογία γίνεται βασικό εργαλείο της Κυβέρνησής μας για την εξυπηρέτηση και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Με το νέο έτος, το Ειδικό Ληξιαρχείο του Υπουργείου Εσωτερικών εντάσσεται σε ένα νέο μεταρρυθμιστικό πλαίσιο, με στόχο την εξάλειψη των δυσλειτουργιών του παρελθόντος και την παροχή σύγχρονων και αξιόπιστων υπηρεσιών στους Έλληνες πολίτες απανταχού».

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια για τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ενίσχυση της διαφάνειας στις δημόσιες υπηρεσίες. Για χιλιάδες Έλληνες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, η νέα πλατφόρμα αναμένεται να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο που θα εξοικονομήσει χρόνο, κόπο και περιττές μετακινήσεις. Με την εφαρμογή του μέτρου, το Υπουργείο Εσωτερικών φιλοδοξεί να βάλει τέλος σε πρακτικές που δυσκόλευαν την καθημερινότητα των πολιτών και να δημιουργήσει ένα πιο φιλικό και αποτελεσματικό περιβάλλον για όλους.