Ο Πολ Πογκμπά κάνει ένα νέο βήμα στην καριέρα του, καθώς έγινε επίσημα επενδυτής και πρεσβευτής της Al Haboob, της πρώτης επαγγελματικής ομάδας καμηλοδρομιών με έδρα τη Σαουδική Αραβία και δραστηριότητα σε ολόκληρη την περιοχή του Κόλπου.

Ο 32χρονος μέσος της Μονακό δήλωσε στο BBC Sport ότι τα τελευταία χρόνια παρακολουθούσε συστηματικά το άθλημα, μελετώντας τόσο την τεχνική όσο και την τακτική του. «Είναι ένα άθλημα με τεράστιες απαιτήσεις. Στο τέλος της ημέρας, ο αθλητισμός είναι αθλητισμός – χρειάζεται καρδιά, αφοσίωση και ομαδικότητα», σημείωσε.

Κι όμως, ο Πολ Πογκμπά βρίσκει πολλές ομοιότητες με το ποδόσφαιρο τονίζοντας: «Η καμηλοδρομία απαιτεί πειθαρχία, συγκέντρωση και αντοχή. Αυτά είναι που δημιουργούν τους πρωταθλητές».

Ο άλλοτε ακριβότερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο δεν κρύβει, τέλος, πως θα ήθελε κάποια στιγμή να αποκτήσει «την πιο ακριβή καμήλα στον πλανήτη».