Με κρύο και βροχές αναμένεται να κυλήσουν τα φετινά Χριστούγεννα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, από την επόμενη εβδομάδα αλλάζει το σκηνικό και περιμένουμε ακόμα περισσότερο κρύο, πολλές βροχές και χιόνια στα ορεινά.

Οπως ανέφερε στην προγνωσή του, οι επόμενες ημέρες θα διατηρήσουν καλές καιρικές συνθήκες με ομίχλες και κρύο νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ. Σταδιακά, γύρω στις 18-20 Δεκεμβρίου, αναμένεται πιο οργανωμένη μεταβολή με βροχές, χαμηλότερες θερμοκρασίες και χιόνια κυρίως στα ορεινά, προετοιμάζοντας έτσι τα Χριστούγεννα με άστατο καιρό.

Σχετικά με τον καιρό σήμερα, ο κ. Μαρουσάκης είπε πως κυριαρχεί ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, με λίγες τοπικές βροχές στα ανατολικά, κυρίως στην Κρήτη. Οι άνεμοι φτάνουν έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κινείται κάτω από το μηδέν στα βόρεια και το εσωτερικό της χώρας, φθάνοντας το μεσημέρι έως και 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική, κεντρική και νότια Ελλάδα ο υδράργυρος προσεγγίζει τους 19 βαθμούς, με αυξημένη πιθανότητα ομίχλης.

Στην Αττική, προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες συννεφιές σε ανατολικά και βόρεια τμήματα, άνεμοι έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία που θα κινηθεί από 8 το πρωί έως 17-18 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι.

Στη Θεσσαλονίκη, ήπιες καιρικές συνθήκες με λίγες πρωινές συννεφιές, βοριαδάκι και θερμοκρασία από 6 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

«Αδύναμες ή παροδικές φαίνονται να είναι οι ψυχρές εισβολές τα Χριστούγεννα…», σημειώνει από την πλευρά του σε ανάρτηση ο Γιώργος Τσατραφύλλιας. «Για την εποχή, οι μέρες θα θυμίζουν περισσότερο ήπιο φθινόπωρο παρά “βαθύ” χειμώνα», πρόσθεσε.

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια:

«Αδύναμες ή παροδικές φαίνονται να είναι οι ψυχρές εισβολές τα Χριστούγεννα…»

Αυτη τη στιγμή τα περισσότερα μεσοπρόθεσμα αριθμητικά μοντέλα για τις επόμενες 10–15 ημέρες συγκλίνουν αρκετά σε μια εικόνα θερμοκρασιών περίπου +1.5 έως +2.5°C πάνω από τα κλιματικά κανονικά για την Ελλάδα.

Οι νύχτες μπορεί να παραμείνουν σχετικά «φυσιολογικές», αλλά συνολικά η ανωμαλία θα βγει θετική.

Αυτό σημαίνει ότι, για την εποχή, οι μέρες θα θυμίζουν περισσότερο ήπιο φθινόπωρο παρά «βαθύ» χειμώνα.

Δεν αποκλείονται σύντομες χειμωνιάτικες «ανάσες», αλλά το γενικό κλίμα παραμένει σταθερά ήπιο, σχετικά ζεστό και μακριά από πραγματικές χειμωνιάτικες εισβολές στο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

Ο καιρός αύριο

Στην Κρήτη και την Εύβοια νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις στα ανατολικά μέχρι νωρίς το απόγευμα. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 16, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19 και κατά τόπους στη νότια νησιωτική χώρα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη σχεδόν τη χώρα. Νεφώσεις κατά διαστήματα στα νότια. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και στο Αιγαίο, μέχρι το μεσημέρι, τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός το Σάββατο

Στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις στα βορειοανατολικά. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Κυριακή

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη σχεδόν τη χώρα. Τοπικές νεφώσεις και λίγες βροχές προβλέπονται στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.