Πολλά, πάρα πολλά λεφτά

Μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό χθες στο Champions League, το ποσό που έχει ήδη εξασφαλίσει από τη διοργάνωση αυξάνεται και θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο και η τιμή του Μουζακίτη. Στην πρώτη του σεζόν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση ο νεαρός χαφ είναι εκπληκτικός και το γεγονός ότι έκανε ματσάρα στο αμέσως επόμενο παιχνίδι μετά τις αποθεωτικές δηλώσεις του Τσάμπι Αλόνσο, του προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης, δείχνει και τον χαρακτήρα του. Ο πιτσιρικάς έχει όλα όσα χρειάζονται για να κάνει πολύ μεγάλη καριέρα και στον Πειραιά ξέρουν πως όταν έρθει η ώρα της πώλησης θα σπάσουν το ρεκόρ που έκαναν με τον Κωστούλα.

Η δέσμευση του Ελ Κααμπί

Σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό, επίσης, υπήρξε ένα γαλλικό δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο ο Ελ Κααμπί είναι πολύ κοντά στο να πει το «ναι» στη Μαρσέιγ. Το ενδιαφέρον των Γάλλων είναι γνωστό, αλλά στον Πειραιά δεν ανησυχούν, δεν πιστεύουν ότι είναι δυνατόν ο Μαροκινός φορ να συμφωνήσει με άλλη ομάδα πριν ολοκληρωθούν οι συζητήσεις μαζί του. Ο Ελ Κααμπί έχει δεσμευθεί στη διοίκηση των «ερυθρόλευκων» πως θα τους ενημερώνει για οποιαδήποτε κρούση άλλης ομάδας και δεν πρόκειται να πάρει την τελική του απόφαση αν πρώτα δεν ξεκαθαρίσουν οριστικά τα πράγματα με τον Ολυμπιακό. Μόνο αν οι δύο πλευρές καταλήξουν οριστικά στο ότι δεν συμφωνούν θα υπογράψει με άλλη ομάδα ο Μαροκινός.

Τρελάθηκαν και οι διαιτητές με Λανουά

Έκανα χθες μια βόλτα από τη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου υπάρχουν πολλά χαμόγελα για την πορεία της ΑΕΚ αλλά και πολλά νεύρα. Με ποιον; Με τον Λανουά, τον Γάλλο αρχιδιαιτητή που έχει μπει στο στόχαστρο και όχι άδικα. Δεν είναι κρυφό ότι οι «κιτρινόμαυροι» είναι σε κόντρα πλέον με την ΕΠΟ για τον Λανουά, ο οποίος κάνει ό,τι μπορεί για να προκαλεί τα νεύρα της Ένωσης. Όπως έγινε και τώρα με την ανάλυση των επίμαχων φάσεων της αγωνιστικής. Ο επικεφαλής της ΚΕΔ είπε ότι το γκολ του Γιόβιτς ακυρώθηκε επειδή έκανε χέρι ο Ζοάο Μάριο αλλά αυτό δεν προκύπτει από πουθενά. Και του το είπαν και οι ίδιοι οι διαιτητές, στην ανάλυση των φάσεων που κάνει μαζί τους. Ο Γάλλος, όμως, επέμενε ότι είναι χέρι, στέλνοντάς τους έτσι και το μήνυμα για τα επόμενα παιχνίδια της ΑΕΚ.

Αποχωρήσεις – εκπλήξεις

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει καταλάβει ότι έχει πολλή δουλειά να κάνει στον Παναθηναϊκό και έρχονται εκπλήξεις στις εισηγήσεις του για το ποιοι πρέπει να μείνουν και να φύγουν. Οι «πράσινοι» θα κάνουν αλλαγές στο ρόστερ τους τον Ιανουάριο, οι περισσότερες όμως θα γίνουν το καλοκαίρι και εκεί θα έχουμε εκπλήξεις. Κάποιοι παίκτες μπορεί να αισθάνονται ασφαλείς, δεν είναι όμως και θα το διαπιστώσουν όταν έρθει η ώρα, καθώς ο Ισπανός ζυγίζει τα πάντα. Την απόδοση, τη διάθεση στις προπονήσεις, τη συμπεριφορά, τον χαρακτήρα που έχουν ή όχι κάποιοι στο γήπεδο. Την προσωπικότητα δηλαδή. Και έχοντας και την απόλυτη στήριξη της διοίκησης, ο Μπενίτεθ θα… πάρει κεφάλια το καλοκαίρι.

Έμεινε… μόνος ο Καρυπίδης

Σε πολύ δύσκολη θέση, όπως αναμενόταν, έχει βρεθεί ο Καρυπίδης, ο οποίος κάνει ό,τι μπορεί για να βρει από κάπου να πιαστεί και να συνεχίσει κανονικά στον Άρη. Δεν είναι εύκολο όμως… Εδώ και μήνες έχω σημειώσει ότι η φετινή σεζόν θα είναι η πιο δύσκολη από όλες για τον διοικητικό ηγέτη των «κίτρινων», ο οποίος έτσι όπως τα έκανε τα προηγούμενα χρόνια έχει ξεμείνει από συμμάχους. Και είναι και δύσκολο, αρκετά δύσκολο, να τον εμπιστευθούν ξανά άνθρωποι που κάποτε τον βοηθούσαν. Δε του φταίει κανείς όμως. Μόνος του τα έκανε έτσι με τις επιλογές του και τώρα νιώθει πιο μόνος από ποτέ, με τον κόσμο της ομάδας παράλληλα να έχει ξεσηκωθεί εναντίον του. Μπορεί να το γυρίσει το κλίμα; Θα το παλέψει με κάθε τρόπο αλλά η απάντηση είναι αρνητική.

Θα απαντήσει ο Παναθηναϊκός

Ο μπασκετικός Ολυμπιακός, εν τω μεταξύ, βρήκε στο πρόσωπο του Μόντε Μόρις τον γκαρντ που έψαχνε και όλα δείχνουν πως η μεταγραφή θα ολοκληρωθεί και θα… φέρει απάντηση. Από ποιον; Από τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» έχουν ανοιχτό εδώ και καιρό το θέμα απόκτησης κι άλλου ψηλού και αναμένεται να εντείνουν τις προσπάθειές τους το προσεχές διάστημα. Άγνωστο, προς το παρόν, ποιος θα είναι αυτός, επιλογές πάντως υπάρχουν: Είτε στο ΝΒΑ, είτε στην Ελλάδα, καθώς δεν είναι κρυφό ότι αρέσει ο Σίλβα της ΑΕΚ. Θα την κάνει επομένως τη μεταγραφή κι άλλου ψηλού ο Παναθηναϊκός και αυτό δεν είναι καθόλου καλό για τον Γιούρτσεβεν, ο οποίος είναι το γκραν φαβορί για αποχώρηση.