Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, περιγράφει τη φυλακή όπου πέρασε 20 ημέρες ως έναν θορυβώδη, σκληρό, «ολόγκριζο» κόσμο «απάνθρωπης βίας», στο βιβλίο του που κυκλοφόρησε την Τετάρτη και στο οποίο δίνει, παράλληλα, πολιτικές συμβουλές για το πώς το συντηρητικό του κόμμα θα μπορούσε να απευθυνθεί στους ψηφοφόρους της ακροδεξιάς.

Στο «Ημερολόγιο ενός κρατουμένου», ο 70χρονος αναφέρει ότι η μέχρι πρότινος σκληρή στάση του απέναντι στο έγκλημα απέκτησε νέα διάσταση, καθώς αφηγείται την ασυνήθιστη τροπή που πήρε η ζωή του μετά την καταδίκη του για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό τη χρηματοδότηση της νικηφόρας καμπάνιας του το 2007 με χρήματα από τη Λιβύη.

Το δικαστήριο τον καταδίκασε τον Σεπτέμβριο σε πέντε χρόνια φυλάκιση, απόφαση στην οποία έχει ασκήσει έφεση. Αφέθηκε ελεύθερος υπό δικαστική εποπτεία ύστερα από 20 ημέρες κράτησης.

Το βιβλίο προσφέρει μια σπάνια ματιά μέσα στη φυλακή Λα Σαντέ του Παρισιού, όπου ο Σαρκοζί κρατήθηκε σε απομόνωση, μακριά από τους άλλους κρατούμενους για λόγους ασφαλείας. Η μοναξιά του «έσπαγε» μόνο με τις τακτικές επισκέψεις της συζύγου του, Καρλά Μπρούνι-Σαρκοζί, και των δικηγόρων του.

Ο Σαρκοζί γράφει ότι το κελί του έμοιαζε με «φθηνό ξενοδοχείο, εκτός από τη θωρακισμένη πόρτα και τα κάγκελα», με σκληρό στρώμα, μαξιλάρι από πλαστικό υλικό και ντους που έβγαζε μόνο μια λεπτή ροή νερού. Περιγράφει τον «εκκωφαντικό θόρυβο» της φυλακής, κυρίως τη νύχτα. Την πρώτη του ημέρα, ανοίγοντας το παράθυρο, άκουσε έναν κρατούμενο να «χτυπά ασταμάτητα τα κάγκελα του κελιού του με ένα μεταλλικό αντικείμενο».

«Η ατμόσφαιρα ήταν απειλητική. Καλώς ήρθες στην κόλαση!»

Ο Σαρκοζί λέει ότι αρνούνταν τα γεύματα που σερβίρονταν σε μικρούς πλαστικούς δίσκους μαζί με μια «λασπωμένη, μουσκεμένη μπαγκέτα» -η μυρωδιά τους, όπως γράφει, του έφερνε ναυτία. Αντ’ αυτού, έτρωγε γαλακτοκομικά και δημητριακά. Επιτρεπόταν να γυμνάζεται μία ώρα την ημέρα σε μια μικρή αίθουσα, όπου χρησιμοποιούσε κυρίως έναν απλό διάδρομο.

Ο πρώην πρόεδρος αναφέρει ότι ενημερώθηκε για αρκετά βίαια περιστατικά που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της κράτησής του, τα οποία χαρακτήρισε «εφιάλτη».

«Η πιο απάνθρωπη βία ήταν η καθημερινή πραγματικότητα αυτού του μέρους», γράφει, θέτοντας ερωτήματα για την ικανότητα του σωφρονιστικού συστήματος να επανεντάξει όσους εκτίουν τις ποινές τους.

Γνωστός για τη σκληρή ρητορική του απέναντι στους εγκληματίες, γράφει πως υποσχέθηκε στον εαυτό του ότι «μετά την αποφυλάκισή μου, τα σχόλιά μου θα ήταν πιο σύνθετα από όσα είχα εκφράσει στο παρελθόν για όλα αυτά τα θέματα», όπως αναφέρει το AP.