«Έρχομαι στο δικαστήριο να υπερασπιστώ την τιμή και την υπόληψή μου», ανέφερε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, καταθέτοντας στη δίκη, σε δεύτερο βαθμό, στην υπόθεση των δύο προστατευόμενων μαρτύρων της Novartis.

Ο υπουργός, ο οποίος ήταν μεταξύ των πολιτικών προσώπων που μπήκαν στο «κάδρο» της υπόθεσης μέσα από τις μαρτυρίες των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων, κατέθεσε πως η θητεία του συνδέθηκε με τη χαμηλότερη φαρμακευτική δαπάνη όλων των εποχών και χαρακτήρισε «παλαβά» όσα έλεγαν οι κατηγορούμενοι σε βάρος του περί δωροδοκίας.

«Αν με “λάδωναν” για να τους καταστρέψω, θα έπρεπε να είμαι αυτοκράτορας τώρα, όχι απλώς υπουργός!», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος έκανε λόγο για δόλιο και συκοφαντικό ισχυρισμό ότι έλαβε 2 εκατομμύρια ευρώ από τη Novartis.

«Όταν άρχισε να συζητείται η λεγόμενη υπόθεση της Novartis, έλεγα στη σύζυγό μου: “Τι ωραία, κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει εμένα”. Για να είμαι όμως δίκαιος, πρέπει να σας πω πως η προσαρμογή ξεκίνησε από τους Σαλμά και Λοβέρδο. Παρά ταύτα, άρχισαν να κυκλοφορούν διάφορες πληροφορίες για εμένα για καταθέσεις από προστατευόμενους μάρτυρες. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε», είπε απευθυνόμενος στο δικαστήριο και σημείωσε πως η φαρμακοβιομηχανία την επίμαχη περίοδο «όχι μόνο δεν ευνοήθηκε, αλλά αδικήθηκε σε σχέση με άλλες».

Αναφερόμενος στην επικοινωνία που είχε με τον άλλοτε ισχυρό άνδρα της εταιρείας, Κωνσταντίνο Φρουζή, ο μάρτυρας εξήγησε πως ήταν θεσμικός του εταίρος ως πρόεδρος του ΣΦΕΕ. «Ήταν βλακώδες αυτό που έλεγαν! Συγγνώμη για την οργή μου, αλλά μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι, όταν το σκέφτομαι!», ανέφερε σε υψηλούς τόνους.

Ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε «μεγάλη βλακεία» το Harvard Project, τονίζοντας πως στο συγκεκριμένο συνέδριο είχε απευθύνει απλώς έναν χαιρετισμό. «Έκανε το ΕΚΠΑ με το Harvard συνεργασία για κλινικές μελέτες κι εγώ ως υπουργός Υγείας δεν θα πήγαινα; Τώρα με κατηγορούν ότι καθυστέρησαν να μπουν κάποια φάρμακα και με λένε “βιβλιοπώλη υπουργό”, όταν μπαίνουν γρήγορα με λένε “υπουργό που λαδώνεται”, τι θα γίνει επιτέλους!», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ απέρριψε με κατηγορηματικό τρόπο τον ισχυρισμό του κατηγορούμενου ότι χρησιμοποιούσε τον εκδοτικό του οίκο για να κάνει ξέπλυμα χρήματος, υπογραμμίζοντας πως ήταν εταιρεία 20 ετών. «Τον έφτιαξα γιατί ήξερα ότι 20 χρόνια μετά θα με κάνει υπουργό ο Σαμαράς και θα θέλω να ξεπλένω; Δεν ντράπηκε να το πει; Που ρωτούσαν τα παιδιά μου στο σχολείο!», είπε.

Εισαγγελέας: Σχετικά με τον δόλο… γιατί να πουν αυτά;

Μάρτυρας: Προσωπική μου εκτίμηση από όσα είπε τότε ο Πολάκης «τους πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη», θεωρώ ότι για κάτι τους έπιασαν και τους είπαν δεν θα σας διώξουμε, αλλά θα πείτε για πολιτικά πρόσωπα.

Εισαγγελέας: Στην Αμερική είπαν τα ίδια;

Μάρτυρας: Όχι. Τις έχουμε από τη Βουλή. Δεν λένε τέτοια πράγματα. Στα διαβιβαστικά του FBI λένε για γιατρούς, όχι πολιτικούς.

Ο υπουργός εκτίμησε πως «το ψέμα έχει πάει σε άλλο level εδώ!». «Ο συνήγορος της κατηγορουμένης έλεγε στο πρωτόδικο ότι η πελάτισσά του βιοπορίζεται με δυσκολία στη Μάλτα και τους βρήκε ο Βουρλιώτης 24 εκ. ευρώ στην Ελβετία! Είναι που είμαστε στο εφετείο και δεν μπορείτε να βάλετε παραπάνω ποινή, που φαντάζομαι κι εσείς θα το θέλατε!», είπε.