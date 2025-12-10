Βίντεο με «πρωταγωνιστή» πρόσωπο που υποδυόταν τον Άδωνι Γεωργιάδη προβλήθηκε στη δίκη των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση Novartis με πρωτοβουλία του κατηγορούμενου, Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη.

Ο κατηγορούμενος, με την άδεια του δικαστηρίου, την ώρα που βρισκόταν στο βήμα του μάρτυρα ο υπουργός, προέβαλε στο ακροατήριο βίντεο, που, όπως είπε, είχε δημιουργήσει η Novartis στην Ελλάδα και δείχνει πρόσωπα της εταιρείας να απάγουν τη σύζυγο του κ. Γεωργιάδη, Ευγενία Μανωλίδου, προκειμένου να του ασκήσουν πίεση, ώστε να ανάψει το πράσινο φως για να εξοφληθεί η φαρμακοβιομηχανία.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, βλέποντας το επίμαχο βίντεο που έδειχνε έναν άνδρα να τον υποδύεται, μέσα σε μπανιέρα, και να μιλάει με τη σύζυγό του, η οποία του έλεγε ότι την έχουν απαγάγει, άρχισε να γελά.

«Καλά αυτό είναι πριν βάλω μαλλιά», σχολίασε με χιούμορ ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος είναι ένα από τα πολιτικά πρόσωπα που μπήκαν στο «κάδρο» της υπόθεσης με αφορμή τις μαρτυρίες των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων.

Ο υπουργός, στη συνέχεια, δέχτηκε σειρά ερωτήσεων από τον κατηγορούμενο, ο οποίος ανέφερε, με αφορμή την προβολή του βίντεο, πως η Novartis διακωμωδούσε τον υπουργό και τη σύζυγό του.

«Είχαν σκηνοθετήσει την απαγωγή της για να τους εξοφλήσετε. Αυτό ήταν επί θητείας σας στο υπουργείο Υγείας», ανέφερε ο κατηγορούμενος με τον κ. Γεωργιάδη να απαντά: «Αυτό είναι τιμητικό για μένα. Μάλλον με θεωρούσαν τόσο σκληρό, που δεν είχαν πρόβλημα να προχωρήσουν σε παράνομες ενέργειες για να πετύχουν τους σκοπούς τους».

Ο κατηγορούμενος εξήγησε πως ζήτησε να προβληθεί το βίντεο, ώστε να καταδείξει «πόσο αλαζονική εταιρεία ήταν η Novartis».

Δεστεμπασίδης: Το βίντεο αυτό δείχνει ότι, για να πετύχουν τον στόχο τους, προχωράνε και σε παρανομίες. Δεν το θεωρείται αλαζονικό όλο αυτό;

Γεωργιάδης: Εντάξει πρόκειται για γελοιότητα, αλλά ως προς την ουσία του αυτό το βίντεο δείχνει ότι θα ασκούσαν αθέμιτα μέσα για να πετύχουν. Να σας πω ξανά ότι οι πληρωμές είναι καταγεγραμμένες. Την επίμαχη περίοδο που εγώ δήθεν έλαβα τα 2 εκατομμύρια ευρώ, η Novartis δεν έχει λάβει τίποτα. Είναι όλο λάθος…

Δεστεμπασίδης: Όσοι μάρτυρες ήρθαν εδώ για να πουν για την τιμολόγηση πάντως δήλωσαν ανεύθυνο-υπεύθυνοι…

Ο κ. Γεωργιάδης επανέλαβε με κατηγορηματικό τρόπο πως δεν ήταν εκείνος που καθόριζε τις τιμές των φαρμάκων. «Τη δουλειά αυτή την έκανε ο ΕΟΦ. Τελεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δεστεμπασίδης: Είναι για σας η Novartis σκάνδαλο γιατρών;

Γεωργιάδης: Ναι, το θεωρώ σκάνδαλο γιατρών. Έχουν υπάρξει σοβαρές περιπτώσεις παράνομων συνταγογραφήσεων.

Δεστεμπασίδης: Αφού το θεωρείτε σκάνδαλο γιατρών, πώς εξηγείτε το γεγονός ότι ούτε ένας γιατρός δεν έχει καταδικαστεί;

Γεωργιάδης: Είναι πολύ απλό. Η ευκαιρία για να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα χάθηκε την πενταετία Τσίπρα, όταν έστρεψαν την έρευνα στους πολιτικούς. Για τους γιατρούς όλα παραγράφηκαν.

Δεστεμπασίδης: Εγώ πάντως κατέθεσα απευθείας για γιατρούς και για πόσα. Δύο μέρες κατέθετα για γιατρούς.

Γεωργιάδης: Εσάς δεν σας κάνει η εντύπωση; Δεν σας είπε η κυρία Τουλουπάκη;

Δεστεμπασίδης: Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό.