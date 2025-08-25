Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στη Βρετανία, όταν συνετρίβη το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Νήσο Ουάιτ και ένα άτομο τραυματίστηκε σοβαρά.

Η αστυνομία του Χαμσάιρ και της Νήσου Ουάιτ ανακοίνωσε ότι δεν μπορεί να δώσει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους επιβαίνοντες στο ελικόπτερο και δεν θα σχολιάσει τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Βρετανικά ΜΜΕ μετέδωσαν πως η διαχειρίστρια εταιρεία Northumbria Helicopter ανέφερε πως ένα από τα αεροσκάφη της, ένα μοντέλο G-OCLV – κατέπεσε κατά τη διάρκεια μιας εκπαιδευτικής πτήσης.

Η αστυνομία είπε νωρίτερα ότι το ελικόπτερο συνετρίβη σε ένα χωράφι κοντά στο Βέντνορ

Πηγή: ΑΠΕ