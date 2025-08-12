Μικρό αεροσκάφος που προσγειωνόταν τη Δευτέρα στο αεροδρόμιο της πόλης Καλίσπελ στη Μοντάνα, συγκρούστηκε με σταθμευμένα αεροπλάνα, προκαλώντας πυρκαγιά, χωρίς όμως να αναφερθούν σοβαροί τραυματισμοί, όπως ανακοίνωσαν οι αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας Καλίσπελ, Τζόρνταν Βενέζιο, και την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA), το αεροσκάφος τύπου Socata TBM 700, που μετέφερε τέσσερα άτομα, επιχειρούσε προσγείωση περίπου στις 14:00 όταν συγκρούστηκε με ένα σταθμευμένο αεροπλάνο στο έδαφος. Η σύγκρουση προκάλεσε πυρκαγιά που επεκτάθηκε σε παρακείμενη χορτολιβαδική έκταση πριν τεθεί υπό έλεγχο, με τον Βενέζιο να επισημαίνει ότι ενεπλάκησαν και άλλα αεροσκάφη.

WATCH: Scott Carpenter sent us this video of the plane crash at the Kalispell City Airport.

Το αεροδρόμιο, ιδιοκτησίας της τοπικής κοινότητας, βρίσκεται λίγο νότια του Καλίσπελ, πόλης με πληθυσμό περίπου 30.000 κατοίκων στη βορειοδυτική Μοντάνα.

Μάρτυρες περιέγραψαν ότι το αεροσκάφος προσέγγισε από νότια κατεύθυνση, προσγειώθηκε με δυσκολία στο τέλος του διαδρόμου και στη συνέχεια συγκρούστηκε με άλλο αεροπλάνο, όπως ανέφερε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής Καλίσπελ, Τζέι Χέιγκεν.

❗️✈️🇺🇸 – A small plane crashed at Kalispell City Airport in Montana, colliding with another aircraft on the taxiway and causing a fire.



A small plane crashed at Kalispell City Airport in Montana, colliding with another aircraft on the taxiway and causing a fire. Emergency crews, including the Kalispell Police Department, Flathead County Sheriff's Office, and local fire departments, responded swiftly.

Το αεροπλάνο τυλίχθηκε στις φλόγες, ωστόσο ο πιλότος και οι τρεις επιβάτες κατάφεραν να εγκαταλείψουν μόνοι τους το όχημα μετά την ακινητοποίησή του. Δύο από τους επιβαίνοντες τραυματίστηκαν ελαφρά και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στον χώρο του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με τα αρχεία της FAA, το αεροσκάφος κατασκευάστηκε το 2011 και ανήκει στην εταιρεία Meter Sky LLC με έδρα το Πούλμαν της Ουάσινγκτον. Οι εκπρόσωποι της εταιρείας δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αίτημα για δήλωση.

Ο σύμβουλος αεροπορικής ασφάλειας Τζεφ Γκουζέτι, με εμπειρία στην έρευνα αεροπορικών ατυχημάτων για τις FAA και NTSB, τόνισε πως τέτοια περιστατικά όπου αεροπλάνα συγκρούονται με σταθμευμένα αεροσκάφη αποτελούν σχετικά συχνό φαινόμενο στη γενική αεροπορία.

Σε μία από τις πιο γνωστές περιπτώσεις, τον Φεβρουάριο, ένα Learjet που ανήκει στον τραγουδιστή των Motley Crue, Βινς Νιλ, εκτροχιάστηκε σε διάδρομο στο Σκοτσντέιλ της Αριζόνα και συγκρούστηκε με σταθμευμένο Gulfstream, με τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου. Η NTSB εξέτασε την υπόθεση και ανέφερε ότι το δυστύχημα πιθανώς συνδέεται με προϋπάρχουσα βλάβη στον τροχό προσγείωσης, χωρίς όμως να έχει ακόμη προσδιοριστεί η ακριβής αιτία.