Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) επιβεβαίωσε ότι οι πρωινοί αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν προκάλεσαν ζημιές σε έξι κτίσματα εντός του πυρηνικού συγκροτήματος στο Ισφαχάν, τα οποία, σύμφωνα με την αξιολόγηση του Οργανισμού, περιείχαν μικρές ή καθόλου ποσότητες πυρηνικού υλικού.

Οι εγκαταστάσεις που επλήγησαν είτε δεν είχαν καθόλου ραδιενεργό υλικό, είτε διέθεταν περιορισμένες ποσότητες φυσικού ή χαμηλά εμπλουτισμένου ουρανίου. Συνεπώς, η ραδιενεργή μόλυνση περιορίζεται αποκλειστικά στα κτίρια που υπέστησαν ζημιές.

Following attacks on three nuclear sites in Iran – including Fordow – the IAEA can confirm that no increase in off-site radiation levels has been reported as of this time.

IAEA will provide further assessments on situation in Iran as more information becomes available. — IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) June 22, 2025

Ο ΔΟΑΕ, με έδρα τη Βιέννη, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και τονίζει τη σημασία της διαφάνειας και της προστασίας των πυρηνικών εγκαταστάσεων, ακόμα και εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων. Επισημαίνεται πως τέσσερα κτίρια του ίδιου πυρηνικού συγκροτήματος είχαν ήδη καταστραφεί από προηγούμενα πλήγματα.

Την ίδια ώρα, δορυφορικές εικόνες από τη Maxar Technologies και την Planet Labs PBC αποκαλύπτουν ότι τρεις ημέρες πριν από την επίθεση, καταγράφηκε έντονη κινητικότητα γύρω από την υπόγεια εγκατάσταση του Φορντό, κοντά στην πόλη Κομ.

Πιο συγκεκριμένα, διακρίνονται 16 φορτηγά να είναι σταθμευμένα κοντά στην είσοδο σήραγγας, τα οποία αργότερα μετακινήθηκαν, υποδεικνύοντας πιθανή προετοιμασία για επικείμενο πλήγμα, σύμφωνα με το Open Source Centre του Λονδίνου.

Satellite pictures taken before last night's US strikes indicated unusual traffic movements at the Fordo nuclear plant in #Iran, in images taken on June 19th and 20th released today by @Maxar Technologies.



On the 19th, 16 cargo trucks were seen across an access road leading to a… pic.twitter.com/pLtCZqMoIV — Chris Partridge (@Chris1603) June 22, 2025

Ισραηλινός στρατός: Υπό εξέταση τα αποτελέσματα της επιδρομής

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε την Κυριακή ότι εξετάζει τα αποτελέσματα της αμερικανικής αεροπορικής επιδρομής κατά της βαθιά θαμμένης ιρανικής πυρηνικής εγκατάστασης στο Φορντό, προσθέτοντας ότι είναι «πολύ νωρίς» για να διαπιστωθεί εάν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου έχουν καταστραφεί.

Σε ερώτηση για το αν το Ιράν είχε απομακρύνει το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Φορντό ή αν έχει θαφτεί κάτω από τα ερείπια, ο εκπρόσωπος του στρατού Έφι Ντεφρίν δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Εξετάζουμε συνεχώς την κατάσταση. Είναι πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί. Υποθέτω ότι θα το γνωρίζουμε αργότερα».

Παράλληλα, με έντονες επικρίσεις έγινε δεκτό το χτύπημα και εντός των ΗΠΑ, με την κυβέρνηση Τραμπ να δέχεται κατηγορίες για επιπολαιότητα και βιασύνη για τον σχεδιασμό του χτυπήματος.

Sources say, the bunker bombs dropped on Iran’s nuclear sites were empty! Where do the U.S. get its intelligence, that now we are bombing non-strategic targets! Because of this, we’re involved! — Chris Pinkstaff (@chris_pinkstaff) June 22, 2025

BREAKING:



Sources say we bombed empty sites.



They had time to evacuate, because the moron boasted about his intentions hours before giving the order.



What a clown. — VanDammit™ (@ChaosAgent_42) June 22, 2025

Ζημιές στις εισόδους των υπογείων

Μετά τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ, φωτογραφίες που αναλύθηκαν από το Associated Press δείχνουν σαφείς ζημιές στις εισόδους της υπόγειας εγκατάστασης.

Οι εικόνες καταγράφουν χτυπήματα και στον ορεινό όγκο που καλύπτει το Φορντό, με γκρίζες εκρήξεις, συντρίμμια και καπνό να υποδηλώνουν την πτώση βομβών τύπου bunker buster. Η σφράγιση των σηράγγων υποχρεώνει πλέον το Ιράν να προβεί σε νέες εκσκαφές για να αποκτήσει ξανά πρόσβαση στο εσωτερικό της πυρηνικής εγκατάστασης.