Την οργή του Ντόναλντ Τραμπ προκαλούν τα τελευταία ρωσικά πλήγματα σε ουκρανικές περιοχές, με θύματα αμάχους.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, καταφέρεται εναντίον του Πούτιν, διερωτώμενος «μήπως τελικά δεν θέλει ειρήνη και πρέπει να τον αντιμετωπίσω διαφορετικά».

Ο Ντόναλντ Τραμπ -αφου τα βάζει με τους New York Times και τους προκατόχους του, Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν, “το χάος των οποίων καλείται να συμμαζέψει”- λέει: «Δεν υπήρχε λόγος ο Πούτιν να εκτοξεύει πυραύλους σε περιοχές αμάχων τις τελευταίες ημέρες. Με κάνει να σκέφτομαι ότι ίσως δεν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο, απλώς με “κοροϊδεύει” και πρέπει να αντιμετωπιστεί διαφορετικά, μέσω “τραπεζικών” ή δευτερευόντων κυρώσεων;. Πάρα πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν!!!».

«Αυτός ο πόλεμος είναι του “κοιμισμένου” Τζο Μπάιντεν, όχι ο δικός μου. Ήταν χαμένος από την πρώτη μέρα, δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ, και δεν θα είχε συμβεί αν ήμουν πρόεδρος εκείνη την εποχή. Απλώς προσπαθώ να καθαρίσω το χάος που μου άφησαν ο Ομπάμα και ο Μπάιντεν» γράφει στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σημειώνεται ότι Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε σήμερα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Ρώμη στο περιθώριο της κηδείας του πάπα Φραγκίσκου.

«Μια πολύ συμβολική συνάντηση που θα μπορούσε να γίνει ιστορική αν επιτύχουμε κοινά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε Ντόναλντ Τραμπ!», έγραψε ο πρόεδρος της Ουκρανίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά το τετ α τετ με τον Τραμπ. «Καταφέραμε να συζητήσουμε πολλά. Ελπίζουμε να έχουν και αποτελέσματα σε όλα αυτά που συζητήσαμε», έγραψε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στα θέματα που συζητήθηκαν περιλαμβάνονται «η προστασία της ζωής των πολιτών μας. Μια πλήρης και άνευ όρων εκεχειρία. Μια αξιόπιστη ειρήνη διαρκείας που θα εμποδίσει νέο πόλεμο».

Good meeting. We discussed a lot one on one. Hoping for results on everything we covered. Protecting lives of our people. Full and unconditional ceasefire. Reliable and lasting peace that will prevent another war from breaking out. Very symbolic meeting that has potential to… pic.twitter.com/q4ZhVXCjw0