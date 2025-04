O πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε προσωρινή εκεχειρία των μαχών στην Ουκρανία, για «ανθρωπιστικούς λόγους» το Μεγάλο Σάββατο.

Η προσωρινή κατάπαυση του πυρός θα διαρκέσει από τις 18:00 σήμερα (ώρα Ρωσίας και Ελλάδας) έως τα μεσάνυχτα της Κυριακής 20 Απριλίου.



«Δίνω εντολή να σταματήσουν όλες οι εχθροπραξίες κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου», δήλωσε ο Πούτιν σε συνεδρίαση που μεταδόθηκε ζωντανά από τη ρωσική τηλεόραση.

«Υποθέτουμε πως η ουκρανική πλευρά θα ακολουθήσει το παράδειγμά μας», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ρωσικού κράτους, η ουκρανική απάντηση «θα δείξει την ειλικρίνεια του καθεστώτος του Κιέβου, τη βούλησή του και την ικανότητά του να σέβεται τις συμφωνίες, να συμμετέχει στη διαδικασία ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με στόχο να εξαλειφθούν οι βαθύτερες αιτίες της ουκρανικής κρίσης».

Παρά ταύτα, ο Πούτιν κάλεσε τους στρατιώτες του να «απωθήσουν ενδεχόμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας και τις προκλήσεις του εχθρού και κάθε εχθρική ενέργεια εκ μέρους του».

«Σας ζητώ να είστε πολύ προσεκτικοί και επικεντρωμένοι, να είστε έτοιμοι για μια άμεση και πλήρη απάντηση» είπε απευθυνόμενος στον αρχηγό του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας Βαλέρι Γκεράσιμοφ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, «ζυγίζοντας» την πρωτοβουλία του Ρώσου ομολόγου του δεν είπε όχι αλλά δεν είπε και ναι. «Εάν η Ρωσία είναι τώρα ξαφνικά έτοιμη να εμπλακεί πραγματικά σε μια μορφή πλήρους και άνευ όρων κατάπαυσης, η Ουκρανία θα ενεργήσει ανάλογα (…), έγραψε στο Χ. Και συνέχισε, «εάν μια πλήρης κατάπαυση του πυρός ισχύσει πραγματικά, η Ουκρανία προτείνει την παράτασή της πέρα ​​από την ημέρα του Πάσχα».

Ο Ουκρανός πρόεδρος έκρινε πως η πρωτοβουλία για 30 ώρες εκεχειρίας «είναι αρκετές για να γίνουν πρωτοσέλιδα, αλλά όχι για γνήσια μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Τριάντα μέρες θα μπορούσαν να δώσουν μια ευκαιρία στην ειρήνη», έγραψε.

The corresponding proposal for a full and unconditional 30 days ceasefire has gone unanswered by Russia for 39 days. The United States made this proposal, Ukraine responded positively, but Russia ignored it. If Russia is now suddenly ready to truly engage in a format of full and…

«30 ώρες αντί για 30 ημέρες», σχολίασε ο Ουκρανός ΥΠΕΞ με την προσμονή «να δούμε τις ρωσικές δυνάμεις να σταματούν πραγματικά τα πυρά προς όλες τις κατευθύνσεις» και καλώντας «όλους τους εταίρους μας και τη διεθνή κοινότητα να επαγρυπνούν». Μόνο οι πράξεις, όχι τα λόγια, είπε «αποκαλύπτουν την αλήθεια: αυτός ο πόλεμος ξεκίνησε και συνεχίζεται μόνο εξαιτίας της Ρωσίας».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σουμπίνα, δήλωσε ότι το Κίεβο παραμένει προσηλωμένο στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός διάρκειας 30 ημερών και εμφανίστηκε επιφυλακτικός κατά πόσο θα τηρηθεί επικαλούμενος «ένα μακρύ ιστορικό» από δηλώσεις του Ρώσου προέδρου που «δεν ταιριάζουν με τις πράξεις του».

Στο μεταξύ, η Ρωσία ισχυρίστηκε σήμερα πως ανέκτησε τον προτελευταίο οικισμό που βρισκόταν υπό τον έλεγχο του ουκρανικού στρατού στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ, αποπερατώνοντας σχεδόν πλήρως την ανακατάληψη αυτής της περιοχής που βρέθηκε στο στόχαστρο μιας επίθεσης το καλοκαίρι του 2024.

«Κατά τη διάρκεια επιθετικών επιχειρήσεων, οι μονάδες της στρατιωτικής ομάδας Βορρά απελευθέρωσαν το χωριό Ολέσνια, στην περιφέρεια του Κουρσκ», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ανάρτησή του στο Telegram.

Με την ανάκτηση αυτού του μικρού παραμεθόριου χωριού, παραμένει μονάχα ένα, εκείνο του Γκόρναλ, που τελεί ακόμη υπό ουκρανικό έλεγχο στην περιφέρεια του Κουρσκ.

Ο αρχηγός του στρατιωτικού επιτελείου της Ρωσίας, Valery Gerasimov, δήλωσε το Σάββατο ότι τα στρατεύματα έχουν ανακαταλάβει περισσότερο από το 99% των εδαφών που κατέλαβε η Ουκρανία στην περιοχή Κουρσκ σε μια εισβολή που ξεκίνησε τον Αύγουστο.

Ρωσία και Ουκρανία αντάλλαξαν εκατοντάδες αιχμαλώτους στη μεγαλύτερη ανταλλαγή του πολέμου, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Our people are home—one of the best pieces of news that can be. Another 277 warriors have returned home from Russian captivity.



The warriors of the Armed Forces of Ukraine, the National Guard of Ukraine, the State Special Transport Service, and the border guards. They defended… pic.twitter.com/bm4OF80o7o