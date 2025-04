Συναγερμός έχει σημάνει σε σχολείο του Ντάλας των ΗΠΑ μετά από αναφορές για πυροβολισμούς.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στο CBS ότι ένας μαθητής πυροβόλησε έναν άλλο μαθητή στο πόδι, με το θύμα να μην έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση του δράστη ή του θύματος.

Το σχολείο έχει εκκενωθεί και οι γονείς έχουν ενημερωθεί σχετικά.

Εναέριες εικόνες έδειχναν αστυνομικούς, περιπολικά και ασθενοφόρα να έχουν περικυκλώσει το κτίριο, ενώ μαθητές εθεάθησαν να εγκαταλείπουν το χώρο.

Dallas School Shooting is not a mass causality event.



Two students got in a conflict one shot in the leg.



All students are out of the school.



Its over already.



Its over already. pic.twitter.com/Zodc3mb6fw