Ένας 17χρονος από το Ουισκόνσιν φέρεται να σκότωσε τους γονείς του ως μέρος σχεδίου για τη δολοφονία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με ομοσπονδιακές αρχές που αποκάλυψαν σχετικά έγγραφα του δικαστηρίου.

Ο Νικήτα Κάσαπ, 17 ετών, είχε καλέσει σε δολοφονία του προέδρου και στην ανατροπή της κυβέρνησης των ΗΠΑ μέσα από γραπτά κείμενα και μηνύματα που εντοπίστηκαν από τις αρχές, σύμφωνα με ομοσπονδιακή ένορκη κατάθεση που εξασφάλισε ο τηλεοπτικός σταθμός WISN, συνεργάτης του CNN. Η δολοφονία των γονιών του φαίνεται πως αποτελούσε προσπάθεια να αποκτήσει τα «οικονομικά μέσα και την αυτονομία» για να πραγματοποιήσει το σχέδιό του, όπως αναφέρουν οι ερευνητές.

Ο Κάσαπ αντιμετωπίζει εννέα κακουργηματικές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων δύο για φόνο πρώτου βαθμού και δύο για απόκρυψη πτώματος, σύμφωνα με το πινάκιο του δικαστηρίου της κομητείας Γουοκέσα.

Οι ερευνητές εξετάζουν επιπλέον τρεις ομοσπονδιακές κατηγορίες: απόπειρα δολοφονίας προέδρου, συνωμοσία και χρήση όπλων μαζικής καταστροφής, όπως αναφέρεται στην κατάθεση.

Το CNN έχει επικοινωνήσει με τους δικηγόρους του Κάσαπ για σχόλιο. Μέχρι στιγμής, δεν έχει καταθέσει δηλώσεις αθωότητας για καμία από τις κατηγορίες, σύμφωνα με τα αρχεία της κομητείας.

Η μητέρα του, Τατιάνα Κάσαπ, και ο πατριός του, Ντόναλντ Μέιερ, βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους με τραύματα από πυροβόλο όπλο. Οι αρχές πιστεύουν ότι δολοφονήθηκαν στις 11 Φεβρουαρίου. Η αστυνομία της πόλης WaKeeney στο Κάνσας συνέλαβε αρχικά τον Κάσαπ για κλοπή του SUV του πατριού του και κατοχή πυροβόλου όπλου.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Γουοκέσα εξασφάλισε ένταλμα έρευνας και εντόπισε στο τηλέφωνο του Κάσαπ υλικό σχετικό με την «The Order of Nine Angles», ένα δίκτυο ατόμων με νεοναζιστικές, φυλετικά υποκινούμενες εξτρεμιστικές απόψεις, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα. Εντοπίστηκαν επίσης φωτογραφίες και επικοινωνίες που σχετίζονταν με ένα αυτοαποκαλούμενο μανιφέστο που αφορούσε τη δολοφονία του προέδρου, την κατασκευή βομβών και τρομοκρατικές επιθέσεις, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Στο όχημα βρέθηκε ένα ανοιχτό χρηματοκιβώτιο, γυναικεία κοσμήματα, ηλεκτρονικές συσκευές, περίπου 14.000 δολάρια και τραπεζικά έγγραφα.

Ένα έγγραφο τριών σελίδων που εντόπισε το FBI καλούσε στη δολοφονία του Τραμπ για τη δημιουργία πολιτικής επανάστασης στις ΗΠΑ και για τη «σωτηρία της λευκής φυλής».

«Όσον αφορά το γιατί συγκεκριμένα ο Τραμπ, νομίζω πως είναι προφανές. Εξαλείφοντας τον πρόεδρο και ίσως τον αντιπρόεδρο, αυτό εγγυάται ότι θα προκληθεί χάος», αναφέρει ένα απόσπασμα του εγγράφου, σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση.

Το έγγραφο περιείχε επίσης εικόνες του Αδόλφου Χίτλερ, μαζί με το κείμενο: «ΖΗΤΩ Ο ΧΙΤΛΕΡ, ΖΗΤΩ Η ΛΕΥΚΗ ΦΥΛΗ, ΖΗΤΩ Η ΝΙΚΗ».

Το FBI εντόπισε ακόμη εικόνες και μηνύματα στο τηλέφωνο του Κάσαπ με πληροφορίες για το πώς να χρησιμοποιήσει ένα drone ως επιθετικό όπλο, σύμφωνα με τα έγγραφα. Βρέθηκαν επίσης φωτογραφίες των εμπρός και πίσω πλευρών των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών του Μέιερ, καθώς και το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης ενός τραπεζικού λογαριασμού.

Σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση, ένας συμμαθητής του 17χρονου είπε στο γραφείο του σερίφη τον Μάρτιο ότι ο Κάσαπ του είχε αποκαλύψει πως σχεδίαζε να σκοτώσει τους γονείς του αλλά δεν είχε πρόσβαση σε όπλο.

Ο Κάσαπ φέρεται να είπε στη συνέχεια στον συμμαθητή του ότι θα προσποιούνταν πως γίνεται φίλος με κάποιον που είχε όπλο και θα το έκλεβε. Το ίδιο έγγραφο του δικαστηρίου αναφέρει ότι ο Κάσαπ είπε στον συμμαθητή του πως ήταν σε επαφή με κάποιον στη Ρωσία και ότι σχεδίαζαν μαζί την ανατροπή της κυβέρνησης των ΗΠΑ και τη δολοφονία του Τραμπ.

Ο Κάσαπ αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο για απαγγελία κατηγοριών στις 7 Μαΐου, σύμφωνα με το πινάκιο του δικαστηρίου της κομητείας Γουοκέσα.