Ο Έλον Μασκ κλιμάκωσε σήμερα το πρωί μια ιδιότυπη εμπορική «σύγκρουση», όχι κατά κάποιας χώρας, αλλά κατά του επικεφαλής συμβούλου εμπορίου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Πίτερ Ναβάρο.

Σχολιάζοντας βίντεο του Ναβάρο στο CNBC, ο Μασκ έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι «ο Ναβάρο είναι πραγματικά ηλίθιος».

Navarro is truly a moron. What he says here is demonstrably false.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ο Ναβάρο είναι πιο χαζός και από σακί με τούβλα».

Περίπου 20 λεπτά αργότερα, ο Μασκ εξαπέλυσε ακόμη μία προσβολή, «πειράζοντας» την ορθογραφία του ονόματος του Ναβάρο με ένα λογοπαίγνιο που περιείχε τον προσβλητικό όρο: «*Peter Retarrdo».

Οι αναρτήσεις της Τρίτης είναι οι πιο πρόσφατες σε μια σειρά δηλώσεων του Μασκ κατά των δασμών, καθώς το περασμένο Σαββατοκύριακο είχε προτείνει οι Ηνωμένες Πολιτείες να εφαρμόσουν ένα σύστημα «μηδενικών δασμών» με την Ευρώπη.

«Ό,τι να ’ναι. Είμαστε η πιο διαφανής κυβέρνηση στην ιστορία, εκφράζοντας τις διαφωνίες μας δημόσια», ανέφερε η Λέβιτ στην ανάρτηση.

Από την πλευρά του, ο Πίτερ Ναβάρο, ανώτερος σύμβουλος του Τραμπ για το εμπόριο και τη βιομηχανία, έχει επίσης απαντήσει στον Μασκ. Σε συνέντευξή του την Κυριακή στο Fox News, δήλωσε ότι ο Μασκ είναι εξαιρετικός όταν κινείται στα πλαίσια του υπουργείου του, αλλά υπερασπίζεται τα δικά του επιχειρηματικά συμφέροντα όσον αφορά τις επικρίσεις του για τους ευρείς δασμούς που ανακοίνωσε ο Τραμπ την προηγούμενη εβδομάδα. Στην ίδια συνέντευξη, ο Ναβάρο ανέφερε ότι «όλα είναι καλά» μεταξύ τους και «δεν υπάρχει ρήξη».

Ωστόσο, ο Ναβάρο ανέβασε τους τόνους τη Δευτέρα μιλώντας στο CNBC, κάτι που ενδέχεται να προκάλεσε τις πρόσφατες δηλώσεις του Μασκ.

«Δεν είναι κατασκευαστής αυτοκινήτων. Είναι συναρμολογητής σε πολλές περιπτώσεις», δήλωσε ο Ναβάρο, σημειώνοντας ότι η Tesla προμηθεύεται εξαρτήματα από ξένες χώρες.

PETER NAVARRO ON ELON MUSK:



“We all understand in the White House (and the American people understand) that Elon's a car manufacturer. But he's not a car manufacturer — He's a car assembler.



In many cases, if you go to his Texas plant, a good part of the engines that he gets… pic.twitter.com/mkp1wRGcvX