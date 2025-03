Μια νέα σειρά άκρως απόρρητων εγγράφων που σχετίζονται με τη δολοφονία του Τζον Φ. Κένεντι το 1963 ήρθε στο φως, προκαλώντας αναταράξεις τόσο στους ειδικούς που ερευνούν την υπόθεση, όσο και στην ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, πολλοί από τους ανθρώπους που κατονομάζονται στα έγγραφα δεν φαίνεται να χαίρονται που δόθηκαν στη δημοσιότητα τα προσωπικά τους στοιχεία.

Ένα από τα έγγραφα αποκαλύπτει τους αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης δεκάδων ατόμων που ζήτησαν άδεια ασφαλείας τη δεκαετία του 1990, για να επανεξετάσουν έγγραφα σχετικά με τη δολοφονία του Κένεντι.

Ο Γέραλντ Πόσνερ, συγγραφέας του βιβλίου «Case Closed», το οποίο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ ήταν ο μοναχικός δράστης της δολοφονίας, δήλωσε ότι η δημοσιοποίηση των εγγράφων έγινε εσπευσμένα.

Το Associated Press γράφει πως ο Τζόσεφ Ντιγένοβα, πρώην δικηγόρος της προεκλογικής εκστρατείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ήταν μεταξύ εκείνων των οποίων τα προσωπικά στοιχεία αποκαλύφθηκαν. Ο ίδιος δήλωσε ότι σχεδιάζει να μηνύσει τα Εθνικά Αρχεία των ΗΠΑ (The National Archives and Records Administration) για παραβίαση των νόμων περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

«Δεν έπρεπε να είχε συμβεί», δήλωσε ο Ντιγένοβα σε τηλεφωνική συνέντευξη την Πέμπτη. «Νομίζω ότι είναι το αποτέλεσμα ανίκανων ανθρώπων που έκαναν την αναθεώρηση. Δεν πιστεύω ότι είχε να κάνει με τη βιασύνη της διαδικασίας. Οι άνθρωποι που εξέτασαν αυτά τα έγγραφα δεν έκαναν τη δουλειά τους».

Τα προσωπικά του στοιχεία υπήρχαν σε έγγραφα που αφορούσαν την εργασία του για μια ειδική επιτροπή της αμερικανικής Γερουσίας, η οποία διερευνούσε την κατάχρηση εξουσίας από κυβερνητικούς αξιωματούχους τη δεκαετία του 1970, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης αμερικανών πολιτών.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου δήλωσαν την Πέμπτη ότι υπάρχει σχέδιο για την υποστήριξη όσων αποκαλύφθηκαν τα προσωπικά τους στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της πίστωσης που προσφέρεται από τα Εθνικά Αρχεία, μέχρι να εκδοθούν νέοι αριθμοί κοινωνικής ασφάλισης.

«Κατόπιν αιτήματος του Λευκού Οίκου, τα Εθνικά Αρχεία και η Διοίκηση Κοινωνικής Ασφάλισης συνέταξαν αμέσως ένα σχέδιο δράσης, για να βοηθήσουν προληπτικά τα άτομα των οποίων οι προσωπικές πληροφορίες κυκλοφόρησαν στα αρχεία», γράφει η ανακοίνωση.