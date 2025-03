Ο Economist «έντυσε» τον Κιρ Στάρμερ Ουίνστον Τσόρτσιλ, σχολιάζοντας τον ρόλο του στη διεθνή σκηνή την εβδομάδα που πέρασε.

Όπως αναφέρει το βρετανικό μέσο, ο Στάρμερ χάραξε μια νέα στρατηγική για τον ρόλο της Βρετανίας στη διεθνή σκηνή, παρουσιάζοντας το όραμά του για τη θέση της στον κόσμο αλλά για να επιφέρει ουσιαστική αλλαγή, θα πρέπει να «βρει τον ρόλο του» και στο εσωτερικό της χώρας του.

«Ήταν αυτή η καλύτερη στιγμή του; Η κρίση ανέδειξε μια διαφορετική – αν και όχι ακριβώς τσόρτσιλιανή – πλευρά του Σερ Κιρ Στάρμερ, αποκαλύπτοντας έναν ηγέτη με απρόσμενη ευελιξία και αποφασιστικότητα. Στην Ουάσινγκτον, ο Βρετανός πρωθυπουργός κατάφερε να απομακρύνει τη χώρα του από το στόχαστρο των δασμολογικών επιθέσεων του Ντόναλντ Τραμπ, κερδίζοντας την εύνοια του Αμερικανού προέδρου με μια επιστολή από τον βασιλιά Κάρολο. Στο Λονδίνο, επιδίωξε να συσπειρώσει τους Ευρωπαίους ηγέτες γύρω από ένα σχέδιο ειρήνευσης για την Ουκρανία. Στην προσπάθειά του να μεσολαβήσει στη δύσκολη σχέση μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Τραμπ, η αυστηρότητα που του έχει στοιχίσει πολιτικά εντός συνόρων, μετατρέπεται σε διπλωματικό πλεονέκτημα» γράφει μεταξύ άλλων ο Economist.

It has been a transformative week for Sir Keir Starmer. The prime minister has sketched a new role for Britain in the world—but he must get radical at home, too https://t.co/rtT58J8lOY pic.twitter.com/pikt8tYLUE