Τους τέσσερις έφτασαν οι νεκροί από τις αεροπορικές επιδομές που εξαπέλυσε τη νύκτα της Παρασκευής προς Σάββατο η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας, εκ των οποίων οι τρεις έχασαν τη ζωή τους στην πόλη Πολτάβα, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Σε ανάρτησή τους στο Telegram οι υπηρεσίες διάσωσης της Ουκρανίας επεσήμαναν ότι ο απολογισμός των νεκρών από «πλήγμα με πύραυλο εναντίον κτιρίου κατοικιών» στην Πολτάβα, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, ανέρχεται σε τρεις νεκρούς και 10 τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί.

Παράλληλα δημοσίευσαν φωτογραφίες που δείχνουν πυροσβέστες να ψάχνουν μέσα στα συντρίμμια του κτιρίου που καπνίζουν.

Στο Χάρκοβο, μεγάλη πόλη στη βορειοανατολική Ουκρανία, η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε ρωσικό drone το οποίο κατέπεσε σε κατοικημένη περιοχή, με αποτέλεσμα μία γυναίκα να σκοτωθεί και τέσσερις άνθρωποι να τραυματιστούν, δήλωσε στο Telegram ο Όλεχ Σινεχούμποφ κυβερνήτης της επαρχίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 07:40 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στη συνοικία Χολοντνογκίρσκι, στο δυτικό τμήμα του Χαρκόβου. Δύο από τους τραυματίες, ένας άνδρας και μία 64χρονη γυναίκα, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Russia struck a residential building in Poltava. Half of the house was completely destroyed. There are many people under the rubble. pic.twitter.com/rlyQgxQes4