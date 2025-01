Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες Παρασκευή από ρωσικό πυραυλικό πλήγμα στο ιστορικό κέντρο της Οδησσού, το οποίο περιλαμβάνεται στη λίστα των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των ουκρανικών αρχών.

«Γνωρίζουμε ήδη για τρία θύματα από την πυραυλική επίθεση στο κέντρο της Οδησσού. Ένα αγόρι, το οποίο γεννήθηκε το 2006, τραυματίστηκε στο κεφάλι» και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, ανέφερε ο δήμαρχος Χενάντι Τρουχάνοφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για δύο γυναίκες που διακομίστηκαν τραυματισμένες σε νοσοκομείο.

Ο δήμαρχος Τρουχάνοφ είπε σε συνέντευξή του στην ουκρανική τηλεόραση ότι τρεις πύραυλοι έπληξαν το ιστορικό κέντρο της Οδησσού, στρατηγικής σημασίας λιμανιού στη νότια Ουκρανία.

Aftermath of the Russian missile attack on historic center of Odesa on 31 January. The Bristol hotel was damaged. One of the two injured people is reported to be a hotel employee. 📷odessa_infonews telegram pic.twitter.com/pSHhrpui2k

Σε φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Telegram, φαίνεται η κατεστραμμένη είσοδος του ξενοδοχείου Bristol. Σύμφωνα με τον ίδιο, ζημιές υπέστησαν επίσης ιστορικά κτίρια, όπως της Φιλαρμονικής και αρκετών μουσείων.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι ήταν μια «σκόπιμη» επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους. «Μεταξύ εκείνων που βρέθηκαν στο σημείο της επίθεσης ήταν νορβηγοί διπλωμάτες», σημείωσε ο Ζελένσκι, χωρίς να διευκρινίσει εάν τραυματίστηκαν.

🇺🇦🔱 The enemy struck the center of Odessa.

the arrival occurred near the elite Bristol Hotel .

They attacked the historic center of Odessa"

russians used a combination of cruise and ballistic missiles for the strike.



Two women were injured, Both are hospitalized in moderate pic.twitter.com/r3HEBtMQ2k