Χιλιάδες άνθρωποι αψήφησαν το χιόνι σήμερα στη Σεούλ και συμμετείχαν σε διαδηλώσεις υπέρ αλλά και κατά της σύλληψης του παυθέντος προέδρου Γιουν Σοκ-γελ ενώ η πολιτική κρίση στη Νότια Κορέα φαίνεται να οδεύει προς μία ακόμα αντιπαράθεση.

Με το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Γιουν με τη κατηγορία της στάσης να λήγει τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα, 17.00 ώρα Ελλάδας) αύριο, Δευτέρα, διάφορες ομάδες πραγματοποίησαν διαδηλώσεις κοντά στην επίσημη κατοικία του, κάποιοι ζητώντας την άμεση σύλληψή του και άλλοι διαδηλώνοντας κατά αυτής.

Ο Γιουν έγινε ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος που βρέθηκε αντιμέτωπος με σύλληψη λόγω της αποτυχημένης απόπειράς του να κηρύξει στρατιωτικό νόμο στις 3 Δεκεμβρίου, κάτι που προκάλεσε πολιτικό χάος στην τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ασίας και βασικό σύμμαχο των ΗΠΑ.

