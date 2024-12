Σε τουλάχιστον 66 ανέρχονται οι άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη νότια Αιθιοπία, ανακοίνωσε χθες Κυριακή 29/12 πολιτειακή υπηρεσία υγείας.

Η υπηρεσία υγείας της πολιτείας Σιντάμα ανέφερε μέσω Facebook ότι «τροχαίο δυστύχημα στοίχισε τη ζωή σε 66 ανθρώπους» με βάση τον απολογισμό «ως τώρα», χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Η Σιντάμα βρίσκεται περίπου 300 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Αντίς Αμπέμπα.

Κατά τις αρχές, τέσσερις τραυματίες νοσηλεύονται σε γενικό νοσοκομείο στην Μπόνα.

Σε οπτικό υλικό που δημοσιοποιήθηκε από την υπηρεσία διακρίνονται άνθρωποι γύρω από παραμορφωμένο όχημα, εν μέρει βυθισμένο στα νερά ποταμού.

A traffic accident in Ethiopia's Sidama region killed 63 and wounded Four people, according to the regional health bureau. The incident occurred when an Isuzu truck, carrying wedding-goers plunged into a river after falling off a bridge. pic.twitter.com/U7pMqb1ae9