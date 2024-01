Αντιπολεμικοί διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Times Square της Νέα Υόρκης και έξω από τον Λευκό Οίκο το βράδυ χθες Πέμπτη (τοπική ώρα) σε ένδειξη διαμαρτυρίας εναντίον των πυραυλικών πληγμάτων των ΗΠΑ και της Βρετανίας στην Υεμένη εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Υεμένη, τονίζοντας τον κίνδυνο η επιχείρηση αυτή να εξαπλώσει τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

«Κάτω τα χέρια από τη Μέση Ανατολή», «κάτω τα χέρια από την Υεμένη», «κάτω τα χέρια από τη Γάζα», φώναζαν πολλοί από αυτούς στη Νέα Υόρκη. Οι διαδηλωτές κοντά στον Λευκό Οίκο ανέμιζαν σημαίες της Παλαιστίνης και κράταγαν πανό και πλακάτ με συνθήματα όπως «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» ή «σταματήστε να βομβαρδίζετε την Υεμένη».

Η αμερικανική και βρετανική επιχείρηση είναι πιθανόν η πιο δραματική ένδειξη της εξάπλωσης του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς που ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, παρότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους διαβεβαιώνουν πως η πρόθεσή τους είναι να «αποκλιμακώσουν» την ένταση.

Ανάμεσα στις συλλογικότητες που κάλεσαν στις χθεσινές διαδηλώσεις είναι η συμμαχία ANSWER (Act Now to Stop War and End Racism, «δράσε τώρα για να σταματήσουμε τον πόλεμο και να τελειώσουμε τον ρατσισμό»).

Η συμμαχία χαρακτήρισε μέσω X (του πρώην Twitter) τα πλήγματα στην Υεμένη «μείζονα κλιμάκωση» που ίσως βάλει φωτιά σ’ όλη την περιοχή.