Στο τελευταίο The Masked Singer, ο Αχινός ήταν αυτός που αποχώρησε από το σόου του ΣΚΑΪ. Η μάσκα… έπεσε και αποκαλύφθηκε πως πίσω από τον Αχινό βρισκόταν η Γωγώ Τσαμπά. Ο μόνος από τους ντετέκτιβς που κατάφερε να συνδυάσει τα στοιχεία και να βρει ποιος κρυβόταν πίσω από την Μάσκα του Αχινού ήταν ο Νίκος Μουτσινάς.

Το βράδυ της Πέμπτης (05/05), λίγα λεπτά μετά της 21:00, ο Σάκης Ρουβάς εμφανίστηκε γι’ άλλη μια φορά στην σκηνή του Masked Singer και υποδέχθηκε το τηλεοπτικό κοινό στο σόου και τον ΣΚΑΪ ενώ ενημέρωσε για το κατακίτρινο Παπάκι το οποίο θα έκανε την εμφάνισή του λίγο πιο μετά.

Η πρώτη εμφάνιση της Πάπιας

Το Παπάκι εμφανίστηκε στην σκηνή του Masked Singer και πριν δώσει τα πρώτα στοιχεία έκανε νάζια στον Σάκη Ρουβά. Το Παπάκι μικρότερο ήταν αρκετά ντροπαλό αλλά πλέον δεν φοβάται τις προκλήσεις. Στην καριέρα του έχει κάνει πολλά χιλιόμετρα. Η ανωνυμία είναι άγνωστη λέξη για αυτό και πάντα έπρεπε να προσέχει την εμφάνισή του.

Το τραγούδι που επέλεξε το Παπάκι για την πρώτη του εμφάνιση ήταν το «Dancing Queen». «Ποιος σε κάνει να λες α πα πα α πα;» ρώτησε ο Σάκης Ρουβάς το Παπάκι κι εκείνο απάντησε πως ο ντετέκτιβ Θοδωρής Μαραντίνης σίγουρα όχι γιατί οι δυο τους είναι πολύ συνδεδεμένοι. Καθ’ όλη τη διάρκεια που το Παπάκι βρισκόταν στην σκηνή δεν σταματούσε να κάνει νάζια και να χορεύει. Στην πινιάτα το Παπάκι είχε κρύψει ένα στοιχείο που είχε ως σκοπό να βοηθήσει τους ντετέκτιβς. Το στοιχείο ήταν ένας πάπυρος που έγραφε ένα ανέκδοτο με το οποίο φαντάστηκε πως και οι κριτές θα έσπαγαν λίγη πλάκα.

Ο Μινώταυρος συμβούλευσε να μην ακούνε το ράδιο αρβύλα

Δεύτερος στην σκηνή εμφανίστηκε ο Μινώταυρος όπου έκανε μια εντυπωσιακή και άκρως χορευτική «πασαρέλα». «Χαίρομαι πάρα πολύ που στην ελληνική τηλεόραση κάποιος με τα δικά μου κιλά μπορεί να εμφανιστεί με το σλιπάκι! Αυτό δείχνει ότι η κοινωνία μας προχώρησε. Σλιπάκι και μπέρτα!» είπε ο Μινώταυρος. Τα νέα στοιχεία που έδωσε για τον εαυτό του ήταν πως: κάποιοι έχουν βρεθεί κοντά στο να τον βρουν, συμβούλευσε να μην πιστεύουν το ράδιο αρβύλα, να δώσουν έμφαση στη βροντερή φωνή του, να πάνε λίγα χρόνια πίσω.

Το τραγούδι που επέλεξε να τραπάρει ήταν το «Diamanti». Η πινιάτα του Μινώταυρου έκρυβε ένα τρανζιστοράκι. «Με έχετε ακούσει να τραγουδάω πολλές φορές στο ραδιόφωνο» είπε ο Μινώταυρος για να βοηθήσει τους ντετέκτιβς του Masked Singer.

Το Cyber Girl ξεσήκωσε με το τσιφτετέλι του

Στην σκηνή, τρίτο βρέθηκε το Cyber Girl. Αεράτη και με νάζι άκουσε τον Σάκη Ρουβά να της λέει ότι του έλειψε κι εκείνη αποκρίθηκε ότι ταιριάζουν. Τα νέα στοιχεία που έφερε το Cyber Girl για τους ντετέκτιβς ήταν πως: κάθε φορά που ανεβαίνει στο stage νιώθει ελεύθερη, απολαμβάνει τον ήλιο, τη θάλασσα, το φιλότιμο, τη Μύκονο. Δεν είχε φανταστεί ποτέ θα συμμετείχε σε τέτοιο σόου, και πως έπρεπε να κρυφτεί για να δείξει ποια πραγματικά είναι και πως πριν δεν πήγαινε ούτε στο περίπτερο χωρίς κραγιόν καθώς τους κυνηγούσαν οι παπαράτσι. «Προχωράω, φεύγω μπροστά, το χρωστάω στον εαυτό μου» είπε το Cyber Girl.

Το τραγούδι που ερμήνευσε ήταν το «Έλα έλα» και με το τσιφτετέλι που χόρεψε ξεσήκωσε τους πάντες. Η πινιάτα που έφερε μαζί του το Cyber Girl έκρυβε δυο μαγιό. «Ντρέπομαι λιγάκι… Όπως ξέρουμε όλοι τα girls just have fun».

Η Μαργαρίτα που έχει σχέση με το Survivor

Τέταρτη στην σκηνή βρέθηκε η Μαργαρίτα. Τα καινούργια στοιχεία που έδωσε ήταν: είναι στα γονίδια του να είναι Ιππότης, μέρα νύχτα. Από μικρό το βράδυ του άρεσαν οι μικρές ώρες. Για να μπορέσει να αντέξει τα ωράρια αυτά, έτρωγε σωστά. Καίει πολλές θερμίδες τη μέρα ενώ ένα ακόμη ταλέντο του ήταν πως για μια περίοδο της ζωής του κερνούσε εκείνος τις μαργαρίτες.

Το τραγούδι που είπε η Μαργαρίτα ήταν το «Another Brick in the Wall». Η πινιάτα που έφερε μαζί της η Μαργαρίτα έκρυβε μέσα ένα t-shirt με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου απ’ όταν συμμετείχε στο Survivor. «Ήμασταν μαζί σε νησί» είπε η Μαργαρίτα.

Το Μωρό άναψε φωτιές με το «Fuego».

Πέμπτο στην σκηνή εμφανίστηκε το Μωρό και γι’ άλλη μια φορά ενθουσίασε τους ντετέκτιβς. Τα νέα στοιχεία που έδωσε το Μωρό για να τους βοηθήσει ήταν: πρέπει να απαιτεί συνεχώς αυτά που έχει ανάγκη κι ας το λένε κακομαθημένο, στην πραγματικότητα είναι ένα από τα καλύτερα παιδιά. Όταν μεγαλώσει θέλει να έχει καλούς βαθμούς και στην σχολική παράσταση να είναι ο πρωταγωνιστής.

Το τραγούδι που επέλεξε να πει ήταν το «Fuego». Η πινιάτα που έφερε μαζί του το Μωρό έκρυβε μια περούκα για την οποία ο Νίκος Μουτσινάς είπε την ξέρει αφού είναι από παράσταση του. «Μάνα, μητέρα, μαμά» είπε το Μωρό.

Ο Τσολιάς έφερε την… καταιγίδα στο πλατό

Ο Τσολιάς εμφανίστηκε έκτος στην σκηνή του Masked Singer και οι θεατές του επιφύλασσαν θερμή υποδοχή. Τα νέα στοιχεία που έδωσε ήταν πως: την προηγούμενη εβδομάδα ένιωσε σαν ροκ σταρ, μπορεί να φαίνεται τέλειος αλλά έχει ένα ελάττωμα και αυτό είναι πως χάνει τα πράγματα του, αυτό που δεν χάνει ποτέ είναι η έμπνευση και το κέφι του. Success story γι’ αυτόν είναι να πείθει χωρίς να μιλάει.

Το τραγούδι που είπε ήταν το «Καταιγίδα» και μετά τις πρώτες νότες που ακούστηκαν, οι ντετέκτιβς ξεσηκώθηκαν και το έριξαν στο χορό. Η πινιάτα που έφερε μαζί του το Μωρό έκρυβε μέσα της ένα πουγκί με γράμματα που σχημάτιζαν τη λέξη: Psesident. «Είμαι και πρόεδρος είμαι και πλανητάρχης» είπε ο Τσολιάς.

Ο Νίκος Μουτσινάς έφαγε το στοιχείο που έφερε το Γοριλάκι

Το Γοριλάκι, το οποίο την περασμένη εβδομάδα είχε συγκινηθεί από τα καλά λόγια των κριτών, εμφανίστηκε έβδομο στην σκηνή του Masked Singer. Μόλις εμφανίστηκε στην σκηνή πήγε να πάρει ένα φιλί από τον Σάκη Ρουβά. Τα νέα στοιχεία που έδωσε το Γοριλάκι ήταν πως: είναι γαλαζοαίματος γορίλας και ζει το δικό του παραμύθι, κάθε φορά που βγαίνει στην σκηνή νιώθει ότι μεταφέρει τη μελωδία της δική της ευτυχίας και είναι σίγουρη πως αυτό το παραμύθι είναι πως θα έχει happy end. Κατάφερε να εξελίσσεται και να μαθαίνει. Έτσι ήταν πάντα η επαγγελματική της ζωή και να ξαναγεννιέται μέσα από κάθε νέο ρόλο.

Το τραγούδι που επέλεξε να πει το Γοριλάκι ήταν το «Ξέρω τι ζητάω» και οι ντετέκτιβς χαρακτήρισαν το act της «απίστευτο». Το Γοριλακι δεν έφερε μαζί του πινιάτα αλλά επειδή ήθελε να περιποιηθεί τους ντετέκτιβς τους πήγε cupcakes που έφτιαξε με τα χεράκια της. Το κάθε γλυκό είχε πάνω από ένα γράμμα αλλά ο Νίκος Μουτσινάς βιάστηκε να… φάει το στοιχείο και δεν πρόλαβαν να φτιάξουν τη λέξη που έπρεπε.

Το Ποπ Κορν απευθύνθηκε στους twitterάδες

Τελευταία μάσκα, ανέβηκε το Ποπ Κορν στην σκηνή του Masked Singer κι έφερε μαζί του τα νέα στοιχεία για να βοηθήσει τα μέλη του σόου. Τα νέα στοιχεία ήταν: σε κάθε του εμφάνιση βλέπει δυο πράγματα που απασχολούν τους τουιτεράδες, το ύψος και οι φωνητικές του ικανότητες. Είναι ιδανικός για να κατεβάζει τις κουρτίνες αλλά όχι για το NBA. Δεν είναι για εξωτερικό αλλά για πιο Greek καταστάσεις. Ο πατέρας του του μετέδωσε την αγάπη του για τα ελληνικά τραγούδια. Άνοιξε τα δικά του φτερά και πλέον πετάει ψηλά. Στόχος να φτάνει στο τέρμα και να κόβει πρώτος την κορδέλα γιατί ξέρει ότι η δεύτερη θέση δεν είναι για εκείνον.

Το τραγούδι που επέλεξε να πει το Ποπ Κορν ήταν το «Βάλ’το Τέρμα». Η πινιάτα που έφερε μαζί του το Ποπ Κορν έκρυβε μέσα της μια αθλητική κάλτσα. Το Ποπ Κορν είπε πως πρωταγωνιστής είναι οι αναγνωρίσιμες γάμπες του.

Ο Τσολιάς έκρυβε τον Κωνσταντίνο Καζάκο

Στο τέλος των εμφανίσεων πραγματοποιήθηκε η ψηφοφορία. Η Μάσκα που συγκέντρωσε τις λιγότερες ψήφους και έπρεπε να δείξει το αληθινό της πρόσωπο ήταν ο Τσολιάς. Οι ντετέκτιβς έδωσαν τις τελικές τους προβλέψεις για τον Τσολιά. Η Αθηνά Οικονομάκου είπε το όνομα του Κωνσταντίνου Καζάκου, με αυτή την υπόθεση συμφώνησε η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και ο Νίκος Μουτσινάς. Ο Θοδωρής Μαραντίνης είπε το όνομα του Αντώνη Λουδάρου.

Οι Men in Black έβγαλαν τη μάσκα του Τσολιά και αποκαλύφθηκε πως κρυβόταν ο Κωνσταντίνος Καζάκος.

To Twitter θυμήθηκε τις Πατ Κιουτ

Από τα πρώτα λεπτά του Masked Singer οι χρήστες του twitter μπήκαν στο παιχνίδι και άρχισαν να κάνουν τις μαντεψιές τους. Μάλιστα, το Παπάκι τους ξετρέλανε και το twitter γέμισε από φωτογραφίες των Πατ Κιουτ. Ποιες είναι οι Πατ Κιουτ; Το συγκρότημα που είχε φτιάξει η Ελένη Βλαχάκη, με την Ματίνα Μανταρινάκη και την Πέγκυ Καρρά στο θρυλικό σήριαλ «Κωνσταντίνου και Ελένης».

