Ο Αχινός, το Μωρό, ο Μινώταυρος, το Γοριλάκι, το Ποπ Κορν αλλά και οι υπόλοιπες μάσκες ετοιμάστηκαν γι’ άλλο ένα βράδυ Πέμπτης να εμφανιστούν στην σκηνή του «The Masked Singer» ώστε να ερμηνεύσουν και να μπερδέψουν την επιτροπή του σόου του ΣΚΑΪ.

Λίγα λεπτά μετά τις 21:00, ο Σάκης Ρουβάς εμφανίστηκε στην σκηνή του «Masked Singer» με ανεβασμένη διάθεση και υποδέχθηκε το τηλεοπτικό κοινό αλλά και την επιτροπή. Μετά την αποκάλυψη του Μέμου Μπεγνή, και την αποχώρηση του Κύκλωπα, η Μαργαρίτα εμφανίστηκε στο πλατό για να δώσει ανοιξιάτικη νότα.

Λίγο πριν «σφυρίξει» ο παρουσιαστής Σάκης Ρουβάς την έναρξη του σόου ώστε να εμφανιστούν οι 8 Μάσκες, άκουσε τα παράπονα της επιτροπής. Ο Νίκος Μουτσινάς του τόνισε πως δεν είναι εκεί για να τους βοηθήσει ενώ ο Σάκης Ρουβάς υποστήριξε το αντίθετο. «Δεν πειράζει, και τα ψέματα σου ωραία είναι» του είπε η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και προκάλεσε τα γέλια όλων.

Η πρώτη εμφάνιση της Μαργαρίτας

Ανοιξιάτικη νότα έδωσε η Μαργαρίτα με την εμφάνισή της στο πλατό του Masked Singer. Σε ότι αφορά τα στοιχεία που έδωσε, αυτά ήταν πως ήρθε από το πιο ηλιόλουστο σημείο της Ελλάδας, από εκεί που έχουν βγει τα μεγαλύτερα ονόματα της showbiz, έχει γεννηθεί αρχές καλοκαιριού, έχει ταξιδέψει σε ολόκληρο τον κόσμο, ο ανταγωνισμός είναι στη φύση του.

Η Μαργαρίτα επέλεξε να τραγουδήσει το «Σ’ αγαπάω» του Νίκου Βέρτη. Η επιτροπή προβληματίστηκε με το ποιος μπορεί να είναι πίσω από τη μάσκα. Ποιο διάσημο πρόσωπο επέλεξε να φέρει η Μαργαρίτα για να βοηθήσει την επιτροπή; Την Τζένη Μπότση γιατί όπως είπε είναι μια από τις πιο όμορφες Ελληνίδες και ακόμα ηχεί στα αυτιά της η διάσημη φράση της: «Τι έγινε Κωστάκη; Γουστάρεις τη χωριάτισσα;».

To Ποπ Κορν ερμήνευσε Michael Jackson και αποθεώθηκε

Δεύτερο στην σκηνή εμφανίστηκε το Ποπ Κορν. Πίνει σκέτο καφέ και τον πίνει πολύ πολύ πρωί γιατί η ζωή του έχει αυστηρή πειθαρχία. Ξυπνάει πρωί για να πάει στην προπόνηση. Λέει στον εαυτό του πως όσο άγρια κι αν είναι η θάλασσα, πρέπει να κολυμπάει. Έχει βρεθεί σε σκηνή αμέτρητες φορές ενώ το μεγάλο του άγχος είναι να μην χάσει τη μπάλα.

Αυτά ήταν τα νέα στοιχεία που έδωσε για τον εαυτό του. Επέλεξε να ερμηνεύσει το «They Don’t Care About Us» του Michael Jackson. Η ερμηνεία του αποθεώθηκε τόσο από το κοινό που βρίσκεται στο στούντιο όσο και από την επιτροπή. Σε ότι αφορά το δημόσιο πρόσωπο που επέλεξε να δείξει, ήταν η Ελένη Μενέγακη. Η σχέση του με την Ελένη Μενεγάκη είναι πως την αγαπά και τη θαυμάζει. Η Αθηνά Οικονομάκου υποπτεύθηκε πως ίσως να κρύβεται πίσω από την Μάσκα ο Γιώργος Σαμπάνης ή ο Δήμος Αναστασιάδης ενώ η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου ανέφερε το όνομα του Χρήστου Χολίδη. Ο Σάκης Ρουβάς απόρησε με αυτό το σκεπτικό καθώς γνωρίζουμε τον τραγουδιστή από λαϊκές επιτυχίες: «Αν ο Χρήστος Χολίδης τραγουδά έτσι Michael Jackson, να αλλάξει αύριο καριέρα». Ο Νίκος Μουτσινάς υπέθεσε πως είναι ο Δήμος Μπέκε. Ο Θοδωρής Μαραντίνης είπε το όνομα του Κώστα Φραγκολιά.

Δημόσια πρόταση συνεργασίας έκανε ο Αχινός

Με το μαλλί… καρφάκι ανέβηκε ο Αχινός στην συνέχεια στην σκηνή του Masked Singer. Τα νέα στοιχεία που έδωσε ήταν πως: τους βλέπει ελάχιστα, πως ανεβαίνει στην σκηνή για λίγο και του φαίνεται αστείο γιατί έχει μάθει να ανεβαίνει στην σκηνή και να μην κατεβαίνει, θεωρεί τον εαυτό του απλό, είναι απλός άνθρωπος, μπορεί να συνδυάσει βουνό και θάλασσα ώστε να είναι κοντά στην επιτροπή συνέχεια.

Το τραγούδι που επέλεξε να πει είναι το «Σ’ έχω κάνει Θεό». Το πρόσωπο – κλειδί που επέλεξε να φέρει μαζί του ο Αχινός ήταν η φωτογραφία του Στέφανου Μιχαήλ καθώς θα ήθελε πολύ να συνεργαστεί μαζί του και του έκανε πρόταση δημόσια να δουλέψουν στο επόμενο σήριαλ.

Συγκινήθηκε ο Γορίλας με τα καλά λόγια των Ντετέκτιβς

Ο χαριτωμένος Γορίλας ανέβηκε έπειτα στην σκηνή του Masked Singer και αφού έδωσε ένα φιλί στον Σάκη Ρουβά είπε τα νέα στοιχεία που τον αφορούν. Χαλαρώνει κάνοντας φασαρία, δηλαδή με μουσική και χορό, ήταν ανέκαθεν ανήσυχο πνεύμα, πήγαινε κόντρα σε όλα και τώρα είναι η ιδανική ευκαιρία να αναδείξει πτυχές της καλλιτεχνικής της φύσης.

Το τραγούδι που επέλεξε να πει ήταν το «The Show must go on» και από την πρώτη νότα, οι Ντετέκτιβς έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Το Γοριλάκι συγκινήθηκε από τα καλά λόγια που άκουσε από τους Ντετέκτιβς. «Έπρεπε να ντυθώ γορίλας για να πουν ότι έχω ωραία φωνή μάλλον» είπε ο Γορίλας. Η αφίσα που έφερε ήταν μια του Άλμπερτ Αϊνστάιν ο οποίος όπως είπε, το συγκεκριμένο του καρέ, έχει επηρεάσει την αγάπη της για τη μουσική.

Μέσα στο νάζι το Cyber Girl

To Cyber Girl ήταν το επόμενο που βρέθηκε στην σκηνή απέναντι από τους Ντετέκτιβς. Με μπόλικο νάζι έδωσε τις νέες πληροφορίες για το ποια είναι. Δηλώνει χρωματιστή, χαρούμενη και χορευταρού, είναι ένα υπέροχο πλάσμα που δεν έχει μείνει στο ράφι, το έτερον ήμισυ της την βρήκε ξαφνικά και άφησε πίσω της ότι μπορεί να αφήσει ένα κορίτσι στην παλιά της ζωή.

Το τραγούδι που επέλεξε να πει ήταν το «Υπάρχω για σένα». Στη φωτογραφία που έφερε μαζί της ήταν η Dua Lipa αφού είναι το είδωλο της.

Ο Τσολιάς ψάχνει… στοιχεία

Ο λεβέντης Τσολιάς ήρθε στην σκηνή στην συνέχεια. Τα νέα στοιχεία που έφερε μαζί του ήταν πως: διοργανώνει ανεπανάληπτα πάρτι, έχει εμπειρία στο φαγητό, θα ήθελε κάτι υγιεινό, καλή διατροφή γιατί ρίχνει πολύ περπάτημα, έχει περπατήσει στους πιο απίθανους δρόμους όλου του πλανήτη γιατί ψάχνει στοιχεία.

Το τραγούδι που ερμήνευσε ήταν το «Hippy hippy shake» με το οποίο έκανε τους Ντετέκτιβς να το ρίξουν στο χορό. Ενώ η φωτογραφία που επέλεξε να δείξει ήταν μια της Ελισάβετ Κωνσταντινίδου αφού τη θεωρεί πρότυπο κωμικής ηθοποιού, δεν είναι φίλοι – φίλοι αλλά συμπαθιούνται.

Ο Σάκης Ρουβάς έτοιμος να… μονομαχήσει με τον Μινώταυρο

Ο Μινώταυρος ανέβηκε στην σκηνή του Masked Singer αποφασισμένος να εντυπωσιάσει γι’ άλλη μια φορά. «Απόψε μου είπαν ότι θα αναμετρηθούμε!» του είπε ο Σάκης Ρουβάς για να πάρει την απάντηση πως: «Σάκη, μέσα σου έχεις έναν μινώταυρο και εγώ μέσα μου έχω έναν Σάκη». Τα νέα στοιχεία που έδωσε ο Μινώταυρος ήταν: νιώθει καταζητούμενος, στο σχολείο ήταν ντροπαλός και ήσυχος, ήσυχος είναι και στον έρωτα, ίσως γι’ αυτό και να μην έχει κάνει το τρίτο βήμα.

Το τραγούδι που επέλεξε να πει είναι το «Μην αντιστέκεσαι» και στο πλατό στήθηκε πάρτι. Η φωτογραφία που επέλεξε να φέρει μαζί του ο Μινώταυρος ήταν μια της Τάμτα γιατί για εκείνον εκπροσωπεί μια καλλιτέχνιδα που κατάφερε να φτάσει πολύ ψηλά μέσα από πολλές δυσκολίες.

Το Μωρό νανουρίζεται με την Χαρούλα Αλεξίου

Το Μωρό ήρθε στην συνέχεια δίπλα στον Σάκη Ρουβά με μπόλικη τσαχπινιά και υπερκινητικότητα. Τα περισσότερα στοιχεία που έδωσε ήταν πως: το φαν κλαμπ του όλο και μεγάλωνε και τελικά την καρδιά του έκλεψε η πιο φανατική του θαυμάστρια, τώρα τραβάει σε όλα μια κόκκινη γραμμή και ξεκινάει από την αρχή, ξαναγεννήθηκε και είναι έτοιμο για νέες περιπέτειες.

Το τραγούδι που επέλεξε να πει ήταν το «Physical». Η φωτογραφία που έφερε το Μωρό στο πλατό ήταν μια της Χαρούλας Αλεξίου και είπε πως νανουρίζεται μαζί της. Ο Νίκος Μουτσινάς σχολίασε πως όλοι ακούν τραγούδια της Χαρούλας Αλεξίου και αυτό δεν είναι στοιχείο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κάνει το Μωρό να… κλάψει.

O Αχινός έβγαλε τη μάσκα του

Στο τέλος των εμφανίσεων, ο Σάκης Ρουβάς ενημέρωσε πως τόσο οι Ντετέκτιβς όσο και το κοινό που βρίσκεται στο πλατό πρέπει να ψηφίσουν ποια Μάσκα τους άρεσε λιγότερο ώστε να αποκαλυφθεί ποιος κρύβεται πίσω από αυτήν. Στο τέλος της ψηφοφορίας, ο Σάκης Ρουβάς ενημέρωσε πως τις λιγότερες ψήφους ήταν ο Αχινός. Η Αθηνά Οικονομάκου μάντεψε πως πίσω από τη Μάσκα ήταν η Μαρία Κορινθίου, ο Νίκος Μουτσινάς είπε τη Γωγώ Τσαμπά, ο Θοδωρής Μαραντίνης είπε την Μαρία Κορινθίου, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου είπε την Ναταλία Δραγούμη.

Τελικά, με τη βοήθεια των αντρών με τα μαύρα, η Μάσκα βγήκε και η αποκάλυψη έγινε. Πίσω από τη Μάσκα του Αχινού ήταν η Γωγώ Τσαμπά κι έτσι νικητής του αποψινού επεισοδίου ήταν ο Νίκος Μουτσινάς που το βρήκε.

