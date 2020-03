Γιατί τα πάει τόσο περίφημα η Κούβα στη μάχη με τον κορονοϊό

Με 67 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 2 θανάτους, το δημόσιο σύστημα υγείας της Κούβας φαίνεται να ανταποκρίνεται ικανοποιητικότατα, διαγράφοντας μια εντελώς δική του πορεία.

Είναι γεγονός πως στην πανδημία του Covid-19 συνηθίσαμε να κοιτάμε στις μεγάλες χώρες για πληροφορίες και τρόπους αντιμετώπισης του κορονοϊού, παρά το γεγονός ότι οι ίδιες μεγάλες χώρες είναι αυτές που πλήττονται περισσότερο από την καταστροφή.

Κι έτσι τώρα έχουμε αρχίσει να αναζητούμε ενδιαφέροντα παραδείγματα από εναλλακτικούς χειρισμούς μικρότερων κρατών. Και μια χώρα που τραβούσε πάντα τον δικό της δρόμο ήταν και παραμένει η Κούβα.

Τι συμβαίνει όμως εκεί; Τι μέτρα έχει πάρει; Και πώς ανταποκρίνονται τελικά οι υγειονομικές της υπηρεσίες;

Αρκεί να πούμε για αρχή πως τα πάει ιδιαιτέρως καλά. Τόσο καλά που πολλές χώρες ζητούν πλέον ιατρική βοήθεια και τεχνογνωσία από την Κούβα.

Την ίδια στιγμή, στην Κίνα θεραπεύουν τους ασθενείς του κορονοϊού με ένα αντιϊκό φάρμακο από την Κούβα, η οποία επέτρεψε ακόμα και σε αγγλικό κρουαζιερόπλοιο με 5 επιβεβαιωμένα κρούσματα να δέσει στο λιμάνι της...

Η προσφορά ιατρικής βοήθειας στον υπόλοιπο κόσμο

Την ώρα που ολοένα και περισσότερες χώρες που πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού στρέφονται στην Κούβα για αναζήτηση ιατρικής βοήθειας, οι ΗΠΑ αντιδρούν με τον γνωστό τρόπο.

Ούτε λίγο ούτε πολύ, το State Department συμβούλευσε όλο τον κόσμο να μην αποδεχτεί την κουβανική βοήθεια. Όσο τα συστήματα υγείας γονατίζουν όμως και είναι στα όρια της κατάρρευσης, οι αμερικανικές παραινέσεις φαίνονται να πέφτουν στο κενό.

Υγειονομικές «ταξιαρχίες» από την Κούβα έχουν προσκληθεί να συμβάλουν στις ιατρικές προσπάθειες που γίνονται στην Ιταλία, τη Βενεζουέλα, τη Νικαράγουα, το Σουρινάμ, την Τζαμάικα και τη Γρενάδα της Καραϊβικής.

Πολύ πρόσφατα, οι Αρχές της Κούβας έδωσαν στη δημοσιότητα ένα βίντεο με ένα υπαίθριο νοσοκομείο που έστησαν οι γιατροί και το νοσηλευτικό της προσωπικό στη Λομβαρδία της Ιταλίας, μια από τις περιοχές που χτυπήθηκαν αλύπητα από τον κορονοϊό.

Οι ειδήσεις στην Αμερική απεικονίζουν ωστόσο μια διαφορετική κατάσταση στο νησί και το State Department συνεχίζει να προειδοποιεί τις χώρες να ξανασκεφτούν την ιδέα να ζητήσουν βοήθεια από την Κούβα.

Το έγραψε ακόμα και στο Twitter: «Η Κούβα προσφέρει τις διεθνείς ιατρικές αποστολές της σε όσους χτυπήθηκαν από το Covid-19 μόνο και μόνο για να αντισταθμίσει τα λεφτά που έχασε όταν οι χώρες σταμάτησαν να συμμετέχουν στο καταχρηστικό της πρόγραμμα».

#Cuba offers its international medical missions to those afflicted with #COVIDー19 only to make up the money it lost when countries stopped participating in the abusive program. Host countries seeking Cuba’s help for #COVIDー19 should scrutinize agreements and end labor abuses.

— U.S. State Dept | Democracy, Human Rights, & Labor (@StateDRL) March 24, 2020